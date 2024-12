Cele mai bune invenții ale anului 2024 - de la Robotaxi-ul futurist al Tesla la smartphone-ul triplu pliabil al Huawei

De la motorul cu aburi din 1712 până la primul iPhone lansat în 2007, fiecare an aduce invenții din ce în ce mai incredibile. În ultimele 12 luni, minți strălucite din întreaga lume au creat descoperiri remarcabile, care ar putea schimba lumea.

Cu 2024 aproape de final, MailOnline a trecut în revistă unele dintre cele mai interesante gadgeturi și inovații ale acestui an.

De la o inteligență artificială pentru proiectarea proteinelor până la o pereche reală de „pantaloni tehnologici” inspirați din Wallace și Gromit, aceste invenții oferă o privire asupra modului în care am putea trăi în viitor.

Când vine vorba de mari descoperiri, acest an a fost un succes răsunător pentru miliardarul Elon Musk.

În 2024, Musk a coordonat debutul Robotaxi-ului futurist de la Tesla, urmată de aterizarea rachetei Superheavy de la SpaceX.

Așadar, care crezi că a fost cea mai bună creație a acestui an?

Huawei Mate XT Ultimate Design

Deși gama iPhone 16 de la Apple a captat atenția, 2024 a fost, cu adevărat, anul telefoanelor pliabile.

Unii dintre cei mai mari producători au lansat propriile modele pliabile, însă nicio companie nu a reușit să o facă mai bine decât Huawei, cu modelul său triplu pliabil Mate XT Ultimate Design.

Dezvăluit în septembrie, acest smartphone impresionant este primul telefon pliabil din lume cu un design în formă de „Z”.

Dispozitivul utilizează două balamale pentru a se extinde de la un ecran OLED de 6,4 inch la un ecran de dimensiuni mari, de 10,2 inch, asemănător unei tablete.

Aceasta înseamnă că poate trece de la dimensiunea unui telefon, comparabil cu Google Pixel 9, la o tabletă aproape la fel de mare ca iPad-ul de generația a 10-a de la Apple.

Datorită designului său în formă de „Z”, Mate XT poate fi utilizat și în modul parțial desfăcut, având un ecran intermediar de 7,9 inch – puțin mai mic decât Pixel 9 Pro Fold complet deschis.

La evenimentul de lansare, directorul executiv Huawei, Richard Yu, a declarat: „Nu am încetat niciodată să inovăm și nu am renunțat niciodată la dorința de a transforma în posibil ceea ce părea imposibil. Așa am reușit să dezvoltăm primul telefon triplu pliabil comercial din lume.”

LG Signature OLED T

Dacă ne-am baza doar pe aspect, televizorul transparent de la LG și Samsung ar putea fi considerat cel mai futurist dispozitiv al anului.

Proiectat să arate ca o simplă foaie de sticlă atunci când nu este utilizat, acest ecran de 77 de inch ar putea reprezenta următorul salt major în tehnologia televizoarelor.

Dezvăluit la CES anul acesta, Samsung promovează dispozitivul drept „primul televizor OLED 4K, wireless și transparent din lume.”

Când este pornit, utilizatorii pot alege fie să păstreze ecranul transparent, ca o fereastră pe care este proiectat un film, fie să îl transforme într-un ecran opac, astfel încât camera din spatele său să nu mai fie vizibilă.

Această transformare ingenioasă este posibilă datorită unui „ecran de contrast” negru, care se ridică în spatele panoului transparent.

Mai mult, datorită sistemului de transmisie wireless al LG, televizorul nu necesită cabluri și poate fi amplasat oriunde în cameră.

Cutia de transmisie rămâne conectată la perete și transmite datele audio și vizuale către ecran printr-o antenă wireless de 60 GHz.

Vorbind la lansarea televizorului, Frank Lee de la LG a spus: „Televizorul nu mai trebuie să domine camera. Acest lucru intensifică relația dintre televizor și spațiul pe care îl ocupă.”

Nu avem încă o dată exactă de lansare pentru OLED T, dar LG a menționat că acesta va fi disponibil în curând.

Apple Vision Pro

În timp ce unele companii au încercat să revoluționeze ecranele, anul acesta, Apple a încercat să le elimine complet.

Lansat în Marea Britanie în ianuarie, Apple Vision Pro este, probabil, cel mai sofisticat dispozitiv de realitate mixtă de pe piață.

Acești ochelari futuristici permit utilizatorilor să suprapună informații virtuale asupra lumii reale sau, cu o rotire a unui buton, să se cufunde complet într-o lume mixtă virtuală.

Prezentat ca primul dispozitiv de „computing spațial” din lume, Vision Pro reprezenta o schimbare semnificativă față de produsele obișnuite ale Apple și prima sa incursiune în realitatea virtuală.

La lansare, CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat că acesta este „cel mai avansat dispozitiv de electronice pentru consumatori creat vreodată”.

Căștile se remarcă printr-o rezoluție impresionantă de 3660x3200 pixeli pe ochi – echivalentul a două televizoare 4K.

Însă ceea ce face cu adevărat special Vision Pro este sistemul său unic de control.

În timp ce alte căști, precum Meta Quest 3, necesită utilizatorilor să țină controlere incomode, dispozitivul Apple se controlează prin urmărirea mișcărilor corpului și a ochilor.

Simplu prin privirea în jur și mișcarea mâinilor, utilizatorii pot interacționa fără efort cu o lume virtuală.

Din păcate pentru Apple, Vision Pro nu a avut parte de primirea pe care o sperase, vânzările rămânând relativ scăzute.

Alphafold 3

În 2022, Google DeepMind a dezvăluit AlphaFold 2, o inteligență artificială capabilă să prezică structura tuturor proteinelor cunoscute.

Această descoperire incredibilă a fost suficient de impresionantă pentru a-i aduce CEO-ului DeepMind, Demis Hassabis, o parte din Premiul Nobel pentru Chimie, datorită descoperirii sale „revoluționare”.

Dar dacă acest lucru nu a fost suficient de impresionant, anul acesta compania a lansat continuarea: AlphaFold 3.

În timp ce AlphaFold 2 prezicea structura proteinelor, AlphaFold 3 este capabil să prezică modul în care acestea interacționează.

Într-un articol publicat de Nature în luna mai, DeepMind a arătat cum algoritmul poate prezice interacțiunea tuturor moleculelor vieții cu o „precizie fără precedent”.

Această descoperire ar putea permite oamenilor de știință să prezică modul în care medicamentele vor interacționa cu corpul înainte ca acestea să fie create, accelerând astfel descoperirea de noi medicamente.

Într-o postare pe blog, DeepMind a spus: „Această evoluție ar putea deschide drumul către științe transformatoare, de la dezvoltarea materialelor biorenewabile și a culturilor mai rezistente, până la accelerarea designului medicamentelor și cercetărilor genomice”.

Totuși, ceea ce face ca aceasta să fie cu adevărat una dintre cele mai bune invenții ale anului este decizia Google DeepMind de a face software-ul open-source.

Acest lucru înseamnă că cercetătorii din întreaga lume vor putea utiliza o versiune AlphaFold 3 fără costuri; o mișcare care ar putea duce la o explozie de noi descoperiri.

Pantalonii robotici MO/GO

În 1993, studiourile Ardman au lansat animația premiată cu Oscar Wallace și Gromit: The Wrong Trousers.

În această animație clasică, Wallace creează o pereche de „pantaloni roboți techno” care pot merge în locul purtătorului.

Acum, compania de îmbrăcăminte pentru exterior Arc'teryx și Skip, o companie derivată din Google, au făcut din prima pereche de pantaloni techno o realitate.

Pantalonii robotici MO/GO sunt un exoschelet care sporește puterea, integrat într-o pereche de pantaloni de drumeție, capabili să îmbunătățească puterea unui drumeț la urcare și să reducă impactul la coborâre.

Pantalonii sunt echipați cu un motor electric ușor la genunchi, care alimentează un set de suporturi din carbon ce se fixează în bretele ascunse în fiecare picior.

Skip susține că pantalonii pot face ca purtătorul să se simtă cu până la 13 kg (30 lbs) mai ușor și pot oferi un spor de 40% la mușchii picioarelor la urcare.

Pe lângă faptul că sunt extrem de cool, acești pantaloni techno moderni ar putea revoluționa drumețiile pentru persoanele care altfel nu ar putea să se bucure de plimbările în natură.

Skip afirmă că scopul este de a ajuta persoanele cu leziuni sau dizabilități să acceseze zone din aer liber care altfel nu ar fi accesibile.

Pantalonii au chiar un nivel de asistență reglabil, astfel încât persoanele care au nevoie de mai puțin ajutor să poată încă să se bucure de provocările unei drumeții.

Tesla Robotaxi

Desigur, ar fi imposibil să faci o listă cu cele mai bune invenții ale anului fără să menționezi ceva creat de Elon Musk.

Anul acesta, Musk a dezvăluit una dintre cele mai ambițioase creații ale sale până în prezent, deoarece CEO-ul Tesla a prezentat o nouă gamă de vehicule autonome.

Lansat la evenimentul „We, Robot” din octombrie, acest vehicul futurist nu are volan, pedale sau geamuri din spate și dispune de suficient spațiu pentru doar doi pasageri.

Deși ai putea să-l confunzi cu un decor din blockbusterul științifico-fantastic I, Robot, Musk spune că aceste mașini autonome vor deveni curând o realitate.

Conform lui Musk, vehiculul complet electric ar trebui să coste mai puțin de 30.000 de dolari (23.000 de lire) pentru a fi cumpărat și doar 20 de cenți (15p) pe milă pentru a fi condus.

Într-o altă notă științifico-fantastică, Robotaxi nu va avea nici măcar un port de încărcare pentru baterii.

În schimb, mașina se va conduce singură deasupra unei stații de încărcare inductivă integrată în sol, permițându-i să primească energie wireless fără asistență umană.

Potrivit lui Musk, aceste vehicule ar putea schimba fundamental modul în care gândim despre deținerea unei mașini.

În loc să parchezi pur și simplu mașina atunci când nu o folosești, proprietarii ar putea lăsa Robotaxi să câștige bani transportând străini.

În viitor, Musk afirmă că persoanele ar putea deține flote întregi de Robotaxi și „le-ar îngriji ca un păstor care își îngrijește oile”.

Vorbind la eveniment, Musk a spus: „Marea majoritate a timpului, mașinile nu fac nimic. Dar dacă sunt autonome, ar putea fi folosite de cinci ori mai mult, poate de zece ori mai mult.”

SpaceX Super Heavy

Mașinile autonome nu sunt singurul lucru pe care una dintre companiile lui Musk l-a creat anul acesta.

Cel mai impresionant dintre toate, SpaceX a lansat și a aterizat cu succes boosterul Super Heavy de 71 de metri înălțime (242 ft).

În octombrie, SpaceX a folosit această rachetă de 3.000 de tone pentru a trimite o navetă Starship de 400 de picioare în orbită.

Totuși, într-una dintre cele mai mari descoperiri în domeniul zborurilor spațiale din acest an, boosterul Super Heavy a reușit apoi să aterizeze în siguranță pe aceeași rampă de lansare.

După cinci minute de ardere, boosterul s-a desprins de Starship, s-a corectat și a plutit ușor în brațele „Mechazilla” ale platformei de aterizare.

Aceasta a fost a cincea probă a navei spațiale Starship de la SpaceX și prima dată când lansarea acestei noi rachete puternice a fost un succes complet.

Ceea ce face ca acest lucru să fie atât de interesant este faptul că boosterul Super Heavy este reutilizabil și suficient de puternic pentru a transporta oameni pe Marte.

Prin aterizarea în brațele platformei de aterizare, boosterul elimină necesitatea echipamentului de aterizare, economisind greutate pentru mai mult combustibil.

Cele 33 de motoare „Raptor” ale Super Heavy produc o forță uimitoare de 16,6 milioane de livre (74,3 meganewtoni).

Aceasta reprezintă de 700 de ori mai multă forță decât impulsul celor mai comune avioane comerciale de pasageri și de două ori mai multă putere decât racheta Saturn V, care a transportat oamenii pe suprafața Lunii.

De asemenea, prin aterizarea pe platformă, timpul între lansări este semnificativ redus, ceea ce ar putea deschide calea pentru lansările aproape continue necesare pentru a stabili o colonie umană viabilă pe o planetă îndepărtată, cum ar fi Marte, potrivit Daily Mail.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News