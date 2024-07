Cel mai simplu argument pentru a combate conspirația că omul nu a ajuns niciodată pe Lună. Și nu are legătură cu Neil Armstrong

Neil Armstrong și Buzz Aldrin au fost primii oameni care au ajuns pe Lună, în 1969. Azi există numeroase conspirații care afirmă că totul a fost o înscenare, în ciuda faptului e imposibil ca peste 10.000 de oameni ce au participat la proiect să fie parte a unei asemenea înscenări.

Însă principalul argument pentru a combate conspirația „omul nu a ajuns pe Lună niciodată” e faptul că nu doar Armstrong și Aldrin au pășit pe suprafața satelitului natural al Pământului. În total 12 astronauți, inclusiv cei doi, au ajuns pe Lună. Teoria conspirației omite să menționeze acest lucru.

E cu adevărat imposibil să simulezi atât de multe aselenizări. Mai mult, în perioada Războiului Rece când au avut loc misiunile de aselenizare, nici Uniunea Sovietică, precum nici China, state aflate în conflict cu SUA, nu au acuzat nicio secundă vreo conspirație. Ambele au admis faptul că omul a ajuns pe Lună.

Iată și lista celor 12 astronauți care au pus piciorul pe Lună.

Așadar, până în prezent, 12 oameni au ajuns pe Lună. Aceștia au făcut parte din misiunile Apollo ale NASA între 1969 și 1972. Iată lista lor și misiunile Apollo în care au fost implicați:

Neil Armstrong - Apollo 11 (20 iulie 1969)

Buzz Aldrin - Apollo 11 (20 iulie 1969)

Charles "Pete" Conrad - Apollo 12 (19 noiembrie 1969)

Alan L. Bean - Apollo 12 (19 noiembrie 1969)

Alan B. Shepard - Apollo 14 (5 februarie 1971)

Edgar D. Mitchell - Apollo 14 (5 februarie 1971)

David R. Scott - Apollo 15 (31 iulie 1971)

James B. Irwin - Apollo 15 (31 iulie 1971)

John W. Young - Apollo 16 (21 aprilie 1972)

Charles M. Duke - Apollo 16 (21 aprilie 1972)

Eugene A. Cernan - Apollo 17 (11 decembrie 1972)

Harrison H. Schmitt - Apollo 17 (11 decembrie 1972)

Aceste misiuni au fost parte a programului Apollo, inițiat de NASA pentru a explora Luna și pentru a demonstra capacitatea Statelor Unite de a trimite oameni pe suprafața lunară și a-i aduce în siguranță înapoi pe Pământ.

Misiunea Apollo 11, prima când omul a ajuns pe Lună. Acel „pas mic” al lui Neil Armstrong

Misiunea Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a dus oameni pe Lună și i-a adus înapoi pe Pământ în siguranță. Iată câteva detalii cheie despre această misiune istorică:

Lansare

Data: 16 iulie 1969

Loc: Kennedy Space Center, Florida, SUA

Rachetă: Saturn V

Echipaj

Neil Armstrong: Comandan, tBuzz Aldrin: Pilotul Modulului Lunar, Michael Collins: Pilotul Modulului de Comandă

Călătoria către Lună

Modulul de Comandă (CM) era numit Columbia.

Modulul Lunar (LM) era numit Eagle.

Aselenizare

Data: 20 iulie 1969

Loc: Marea Liniștii (Mare Tranquillitatis) pe Lună

Citat celebru: Neil Armstrong a spus: „That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind” (Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire) când a pășit pe suprafața lunii.

Durata aselenizării: Aproximativ 21 de ore și 36 de minute

Activități: Echipajul a desfășurat diverse experimente științifice, a colectat mostre de sol și rocă și a instalat echipamente, inclusiv un seismometru și un retroreflector laser.

Întoarcerea pe Pământ

Data lansării de pe Lună: 21 iulie 1969

Amarare: 24 iulie 1969 în Oceanul Pacific

Navă de recuperare: USS Hornet

Importanța Misiunii

Apollo 11 a reprezentat o realizare majoră în cursa spațială dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, demonstrând capacitatea tehnologică și exploratorie a NASA și a SUA.

Misiunea a inspirat generații de oameni și a deschis calea pentru explorări viitoare ale spațiului.

Apollo 11 rămâne un moment definitoriu în istoria explorării spațiale și un simbol al ingineriei, curajului și determinării umane.

