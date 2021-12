Cel mai nociv obicei la care trebuie să renunți dacă ai endometrioză. Raluca Rotariu: Abia atunci au venit schimbările importante

Nu este vorba doar despre renunțarea la anumite obiceiuri alimentare, ci renunțarea la anumite deprinderi individuali, cum ar fi autosabotarea. A realizat că o parte semnificativă din managementul endometriozei este reprezentată de o dietă specifică acestei afecțiuni, dar nu totul se rezumă la alimente.

„Pe partea alimentară am renunțat la gluten, zahăr, lactoză, alimente procesate sau prăjeli. Consider însă că cele mai mari schimbări care au influențat această călătorie au avut loc pe partea psihică. Am renunțat la autosabotare. Am învățat să mă susțin, să îmi ajut corpul și mintea și să nu îmi mai pun piedici singură. Am învățat să vorbesc cu mine blând, să am răbdare, să mă înțeleg și să îmi dau timp pentru tot ceea ce am nevoie. Avem tendința de a vorbi foarte dur și nepăsător cu noi. Am realizat acest lucru în momentul în care mi-am pus întrebarea: „dacă o persoană apropiată ar face ce faci tu momentan, i-ai spune același lucru sau cuvintele tale ar fi diferite?". Ne spunem foarte des că „nu suntem in stare", că „puteam face mai bine" sau că faptele noastre „nu sunt destul de mărețe", însă uităm să ne gândim că dacă altcineva ar face aceleași acțiuni, nu i-am adresa niciodată aceste cuvinte. I-am încuraja, le-am arată că suntem acolo lângă ei, le-am spune că avem încredere și că sunt niște persoane minunate. De ce să nu facem aceste lucruri și cu propria persoană? De ce să nu ne spunem singuri aceste vorbe? Până la urmă ne petrecem o viață întreagă alături de gândurile noastre și de vocea din capul nostru. Cred că este important să învățăm cum să vorbim cu noi”, a spus Raluca Rotariu într-un interviu pentru DC News.

Raluca Rotariu a botezat endometrioza Tony și au devenit prieteni. „Nu ne luptăm, nu o negăm, ci o acceptăm, punând mereu întrebarea: Tony, ce-ar fi să învățăm noi cum să conviețuim fără a ne deranja prea mult unul pe celalalt, ce zici?”, spune tânăra.

Raluca Rotariu ne-a povestit cum a decis să devină terapeut în nutriție



„Am devenit terapeut în nutriție după ce l-am descoperit pe Tony din dorința de a îmi cunoaște și înțelege corpul mai bine. Consideram că nu pot ajuta mai departe până când nu mă cunosc pe mine și până nu înțeleg cum funcționează organismul meu. Am ales astfel să fac această specializare, să urmez cursuri și să mă documentez zilnic în ceea ce înseamnă alimentația, ce înseamnă un regim antiinflamator și ce alimente sunt recomandate în cazul acestei afecțiuni. Ne dorim ca informațiile pe care le transmitem mai departe să fie de încredere, să fie testate în primul rând de noi și abia pe urmă împărtășite”, a mai spus Raluca Rotariu în interviul pentru DC News.

Despre endometrioză și leziunile endometriale

Endometrioza este o boală care afectează aproximativ 176 milioane de femei din întreaga lume, indiferent de statutul etnic sau social. Multe dintre acestea rămân nediagnosticate și, prin urmare, nu primesc tratamentul corespunzător.

Endometrioza este o boală în care țesut similar cu mucoasa uterului este găsit în alte părți ale corpului. Aproximativ 10% dintre femeile cu vârstă reproductivă sunt afectate de endometrioză, aceasta echivalând cu 176 de milioane de femei din întreaga lume care au de-a face cu simptomele acestei boli încă din primii ani de viață.

Leziunile endometriale se pot regăsi peste tot în cavitatea pelvină, cum ar fi la nivelul ovarelor, al trompelor uterine, peritoneului, ligamentelor utero-sacrate, fundul sacului sau la nivelul pungii Douglas.



În plus, leziunile endometriale mai pot fi găsite pe cicatricile operației de cezariană, laparoscopie sau laparotomie, pe vezica urinară sau pe intestine, dar aceste locații nu sunt atât de comune. În cazuri și mai rare, endometrioza a fost găsită în interiorul vaginului, al vezicii urinare, pe piele și chiar în plămâni, coloana vertebrală sau creier.

Unul dintre cele mai frecvente simptome ale endometrizei îl reprezintă durerea pelvină. Durerea adesea corespunde cu ciclul menstrual, însă o femeie care suferă de endometrioză poate avea dureri și în alte perioade ale ciclului său lunar. Pentru multe dintre femei, durerea cauzată de endometrioză poate să fie din păcate atât de cumplită și de epuizantă, încât să nu mai poată fi capabile de a desfășura activități de zi cu zi.

Durerea poate fi simțită: înainte/ în timpul/ după menstuație; la ovulație; în intestine în timpul menstruației; la urinare; în timpul actului sexual sau după încheierea acestuia; în regiunea lombară.

Alte simptome pot fi: diaree sau constipație (în special la menstruație);balonare abdominală;sângerare abundentă sau neregulată; oboseală. Un alt simptom bine-cunoscut asociat cu endometrioza este infertilitatea. Aproximativ 30-40% dintre femeile diagnosticate cu endometrioză sunt afectate de infertilitate.

