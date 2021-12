Cel mai bun PEŞTE pentru masa de Revelion: Făcut la cuptor, cu legume și măsline, este chiar absolut extraordinar

Spune-ne rețeta peștelui pe care îl pui pe masă de Revelion, a întrebat Val Vâlcu la DC NEWS TV.

"Sunt multe variante. Nu sunt eu bucătarul, sunt consumatorul. Dacă mi-ar trece ceva acum prin minte, este un pește pe care îl recomand tuturor celor care mănâncă în România, respectiv calcanul românesc. Este un pește absolut unic, pe care nu îl găsești în afara perimetrului Mării Negre. Calcanul românesc, făcut la cuptor, cu legume și măsline, este chiar un absolut extraordinar", a menționat Teodorescu.

"Un al doilea pește pe care l-am recomandat întotdeauna și prietenilor de afară sunt cei 2-3 pești răpitori făcuți în mălai, respectiv carasul prăjit în mălai și chefalul prăjit în mălai. Sunt senzaționali. De asemenea, bibanul de Marea Neagră, făcut pe plită, este extraordinar. Este de o mare calitate, din punctul meu de vedere, este mult mai bun decât lupul clasic mediteranean, care are calitățile lui, este foarte bun și el. Bibanul de Marea Neagră este pregătit la o cherhana undeva în stațiunea Olimp.", a menționat Teodorescu.

VIDEO

Unul dintre cele mai bune localuri, în care se poate mânca pe autostradă, se află într-o localitate lângă orașul Szeged, în Ungaria, la 100 de kilometri de Budapesta. Acolo există un local vechi de câțiva zeci de ani, în care meniul e în limba română. Este monumental. De fiecare dată când trec pe acolo, mă opresc să mănânc papricaş de somn. Am scris despre aceasta și în carte. Este o mâncare absolut spectaculoasă, pe care eu o fac foarte, foarte bine., a concluzionat Bogdan Teodorescu, la interviul DC News.

"Unde ar petrece Bogdan Teodorescu revelionul dacă nu ar fi restricţii, dacă ar fi 2019?", a întrebat Val Vâlcu la DC NEWS TV.

"În principiu, mi-am făcut revelioanele acasă, pentru că este înghesuială şi nu este foarte bine să călătoreşti acum, nici din perspectiva preţurilor, nici din perspectiva ipotezelor de a vedea ceva. Dar dacă aş merge undeva, aş merge la cald. Frigul mă deprimă. Dar pot spune că am făcut un aproape revelion absolut spectaculos în urmă cu mai mulţi ani, în 2015, în Norvegia, în căutarea aurorei boreale. Am avut şansa să o şi văd. Acţiunea se petrecea în tren, că eu am ajuns acolo pe 3 ianuarie. Sigur, ei încă mai petreceau! Am avut şansa să ningă în ziua în care am ajuns, să avem 5 zile de cer senin şi să ningă iar în ziua în care am plecat. Asta se întâmplă foarte rar, cinci zile de cer senin.

Deci da, se poate merge în zonele de nord dacă vrei să vezi aurora boreală, unul dintre cele mai incredibile spectacole vizuale pe care le poate vedea un om", a punctat Bogdan Teodorescu.

Ce faci dacă nu poţi vedea aurora boreală

"E şi un risc aici, că nu primeşti banii înapoi dacă e vremea urâtă. Stai în hotel, ce faci dacă e vremea aşa?", a mai întrebat Vâlcu.

"Nu stai degeaba. În Norvegia, de exemplu, mai ai cel puţin 3-4 locuri spectaculoase de văzut. Ai de văzut, cu siguranţă, vânătoarea orcilor. În regiunile din jurul Tromso-ului, se adună orci să vâneze heringi. Ai şansa să vezi 18-20 de mamifere excepţionale atacând în haită bancul de heringi.", a spus Teodorescu. Vezi continuarea aici!

