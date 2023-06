Întrebat care a fost cel mai bun an de până acum pentru FNGCIMM, Dumitru Nancu a răspuns:

„Aici trebuie să ne orientăm în a vedea care a fost cel mai bun an pentru afaceri. În primul trimestru, în 3 luni, noi am acordat mai multe garanții decât au fost acordate în 2019, an de creștere. Din punct de vedere ai profitabilității, în anul 2022 am ajuns la un profit de 200 de milioane, cel mai mare. Într-un top, Fondul Național de Garantare este cea mai profitabilă instituție financiară cu capital integral de stat. Din punct de vedere al mediului de afaceri, eu aș considera că 2020, 2021, 2022 și 2023. Până în prezent am acordat 71.000 de garanții pe IMM Invest, din care 47 de miliarde de lei sunt garanții de stat, 52 de miliarde de lei sunt finanțări ale instituțiilor financiar-bancare.

Din punct de vedere al ajutorului de stat, s-a contribuit cu acea subvenție, fie că a fost de 8 luni, fie ca acum, cu 2 miliarde de lei. Deci practic aceasta a fost presiunea pe bugetul de stat, insignifiantă. Dacă ne raportăm la garanțiile executate, până în prezent avem 176, valoarea lor este de 50,8 milioane de lei, foarte puțin, adică 0,11% din total. Per-total, rata de executare de credite neperformante este de 2,76, deci este clar că rata este mică. Și atenție, noi am ajuns la anul 3 de implementare al IMM Invest, care a început în 2020”.

Succesele FNGCIMM care au ridicat prestigiul instituției. Dumitru Nancu: Nu credeam vreodată că o instituție din România poate ajunge să acceseze „Planul Juncker”

Dumitru Nancu a vorbit și despre succesele Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în ultimii 21 de ani.

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM. S.A. – IFN), a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre programele FNGCIMM care au ridicat prestigiul instituției la nivel european și care au susținut mediul de afaceri din România.

„Cele două scheme care au revigorat mediul de afaceri din România sunt IMM Invest, schema de garantare pe cadrul temporar Covid-19, care s-a derulat de la 18 martie până în 30 iunie 2022, și IMM Invest Plus, programul care se desfășoară până la sfârșitul anului. Prin acest program, din cele 17 scheme aprobate la nivelul Comisiei Europene, România o are pe cea mai bugetată, 4,2 miliarde de euro atât plafon de garantare, cât și ajutor de stat.

În momentul în care ești în board și ai o poziție comună cu toate statele membre, se negociază mult mai ușor și cu Comisia Europeană, și cu factorii decidenți. În cei 3 ani de IMM Invest am reușit să facem și impactul fiscal, cifrele arată foarte impresionant și de aceea și colegii noștri din AECM au fost impresionați de modul în care a fost implementat acest program și a fost dat exemplu de bune practici. Numai România are, de exemplu, garanție de stat 90%. Restul statelor merg cu garanție de 80%. Acest lucru a făcut ca și IMM-urile să fie bancabilizate. Noi am pornit IMM Invest de la 1/7 IMM-uri bancabile și am ajuns în prezent la 1/2 IMM-uri bancabile“, a spus Dumitru Nancu.

