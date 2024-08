Cea mai mare investiție de reconversie urbană din România, aprobată de Consiliul Local Cluj-Napoca - jumătate de miliard de euro într-un proiect mixt pe fosta platformă Carbochim

Planul Urbanistic Zonal pentru reconversia fostei platforme industriale Carbochim și restructurarea zonei din Piața 1 Mai a fost aprobat joi, 29 august 2024, de Consiliul Local Cluj-Napoca. Investiția companiilor IULIUS & Atterbury Europe, estimată la peste jumătate de miliard de euro, reprezintă un demers de valorificare a unei zone industriale și transformarea sa în pol de atractivitate urbană cu funcțiuni multiple – cea mai mare suprafață de retail din România (120.000 mp închiriabili), office, cultură și concepte noi de entertainment - , a cărui ancoră va fi o amplă grădină urbană cu accces la râul Someș.

În prima etapă a acestui demers, IULIUS a relocat fabrica Carbochim, cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, într-o zonă pretabilă producției industriale și a investit 7 milioane de euro pentru optimizarea și eficientizarea activității, care nu a fost întreruptă. Fosta platformă industrială Carbochim se întinde pe aproximativ 14 hectare, însă activitatea fabricii se mai desfășura doar pe 30% din această suprafață.

„La Cluj-Napoca am făcut un pas important în proiectul nostru de reconversie a fostei platforme industriale Carbochim. Votul Consiliului Local confirmă că proiectul este aliniat cu viziunea Municipalității privind dezvoltarea orașului și a regiunii. Propunem o investiție amplă, cu funcțiuni multiple, un proiect verde, cu focus pe cultură, ce redă orașului o zonă gri până acum, total inaccesibilă clujenilor. Este o continuare firească a experienței dobândite în ultimul deceniu prin dezvoltarea de proiecte majore de regenerare urbană în marile orașe din țară. Particularitatea propunerii pentru Cluj-Napoca este dată de faptul că am menținut fabrica-reper pentru oraș, am relocat-o și retehnologizat-o, fără întreruperea activității. Am cooptat în proiect experți din numeroase domenii, acesta fiind și primul concept al biroului olandez de arhitectură UNStudio, renumit pentru lucrările sale la nivel mondial, și așteptăm cu entuziasm să creăm un nou spațiu pentru clujeni, bazat pe așteptările lor”, a declarat Iulian Dascălu, președintele companiei IULIUS.

Proiectul propune implementarea bunelor practici internaționale privind integrarea elementelor de patrimoniu industrial într-o investiție de real-estate, prin păstrarea unor clădiri simbol pentru identitatea locului – hala cu arcade și clădirea administrativă sunt construcțiile cu valoare ambientală pentru care s-a putut realiza acest lucru, conform studiilor și expertizelor realizate. Acestea vor fi integrate în proiect și vor primi funcțiuni culturale și de susținere a inițiativelor locale.

Vor fi create un centru de arte performative și o sală de spectacole, ambele concepte culturale fiind o premieră pentru un proiect real-estate din România. De altfel, proiectul va include o componentă de entertainment amplă, urmând să includă și spații pentru evenimente în aer liber, cele mai noi tehnologii cinematografice și open air cinema, centre interactive de divertisment pentru toată familia, librărie-concept, zone dedicate pentru sport și wellness. Acestea fac parte din suprafața de retail, de peste 120.000 mp, alături de aproximativ 400 de branduri premium și mass market, ancore cu profil dedicat familiilor și home&deco, un mix variat de cafenele cu tematică internațională și restaurante concept din țară, fresh market, servicii și produse locale, hub medical etc.

Integrarea în proiect a Someșului deschide în premieră accesul publicului la râu și este un proces care se aliniază la strategia orașului pentru dezvoltarea culoarului verde-albastru. Acesta va fi prelungit în proiect cu o grădină urbană nouă, de peste 52.000 mp de spații verzi amenajate, similară parcurilor IULIUS de la Palas Iași și Iulius Town Timișoara, în care se vor regăsi peste 700 de arbori, cu vârste care ajung până la 60 de ani și înălțimi de peste 13 metri, inclusiv copaci care au fost recuperați de pe fosta platformă industrială.

Pentru o bună conectivitate cu orașul, sunt propuse ample investiții în sistematizarea conectivității întregii zone, asumate de IULIUS printr-un contract cu Municipalitatea, a cărui valoare este de aproximativ 66 milioane de euro, incluzând beneficii directe și indirecte pentru oraș, spații pentru comunitate și lucrări de infrastructură de aproximativ 30 milioane de euro, precum crearea unui nou pod rutier peste Someș, cu patru benzi auto, trotuare și piste velo, modernizarea străzilor din proximitate, realizarea a două pasarele pietonale peste râu, amenajarea Pieței 1 Mai și infrastructură velo. Proiectul va fi deservit de aproximativ 4.800 de locuri de parcare, subterane și supraterane, dintre care 900 vor avea conexiuni pentru încărcarea mașinilor electrice, precum și de 2.500 de spații pentru parcarea bicicletelor.

Investiția va fi realizată de companiile IULIUS și Atterbury Europe. Proiectul este în etapa de obținere a autorizației de construire. Prima etapă a lucrărilor, cea de dezmembrare a fostelor hale industriale, este aproape de finalizare, acesta fiind un demers independent de procesul de avizare și autorizare a noului proiect.

Despre IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Portofoliul său cuprinde peste 310.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 70 de milioane de vizite.

În doar zece ani, compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 242.000 mp, în care sunt prezente peste 80 de companii și unde lucrează peste 25.000 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.

