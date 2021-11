Cea mai lungă eclipsă parțială de Lună din ultimii 580 de ani. Primele imagini / FOTO

Astăzi are loc o eclipsă parţială de Lună care va dura aproape trei ore şi jumătate. De-a lungul istoriei, eclipsele au inspirat uimire sau poate chiar teamă, mai ales când cele totale i-au dat Lunii o culoare sângerie.

Luna Castor este luna plină a lunii noiembrie, care cade în a 19-a zi a lunii din anul 2021. A fost numită aşa de către americani, deoarece este perioada în care vânătorii încep să întindă capcane pentru animale, mai ales pe timp de iarnă. Acest lucru se face în special pentru blana lor.

Din 2001 până în 2100, nicio altă eclipsă nu va dura atât de mult, în ciuda faptului că NASA a prognozat încă 179 de fenomene lunare, în următoarele opt decenii. După Luna Castor, va trebui să aşteptăm până pe 16 mai 2022, pentru un fenomen asemănător, dar nu la fel de întins ca durată, notează Mediafax.

Eclipsa de Lună este fenomenul care are loc atunci când Pământul se află între Soare şi Lună, ascunzând lumina stelei şi, prin urmare, aruncând un con de umbră asupra satelitului nostru. De asemenea, poate avea loc doar când Luna este plină, dar este mult mai frecventă decât eclipsele de Soare. În medie, sunt de la două la 4 pe an.

Acum, cele trei corpuri cereşti nu formează o linie dreaptă exactă, ci sunt uşor aliniate. Nu o vom observa de jos: Pământul, cu umbra sa, va acoperi 97 la sută din suprafaţa Lunii.

Cea mai lungă eclipsă totală a secolului a fost în iulie 2018, a durat o oră, 42 de minute şi 56 de secunde, scrie ObservatorNews.

Eclipsa parţială va fi aproape completă, anunţă astronomii citaţi de sciencealert.com, mai mult de 97% din suprafaţa lunii urmând să fie umbrită. NASA anunţă chiar că procentul exact va fi de 99,1% din suprafaţa lunii, în timp ce Observatorul Griffith din Los Angeles anunţă 97%.

În vârful eclipsei, doar o mică suprafaţă din Lună va mai fi luminată. Evenimentul astronomic va dura peste şase ore, iar luna va petrece 3 ore, 28 de minute şi 24 de secunde în umbra planetei noastre. Astfel, aceasta va fi cea mai lungă eclipsă parţială de lună din 1441 încoace.

Eclipsa va fi vizibilă în America de Nord, Hawaii, dar şi în părţi din Rusia şi America de Sud, mai transmite sursa citată. În Australia, Noua Zeelandă, Japonia, China şi Asia de sud-est, eclipsa va fi vizibilă vineri, 19 noiembrie (citește continuarea AICI).

