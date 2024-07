Avocatul Gabriel Biriş, expert în fiscalitate, susține că e-Factura și toate celelalte instrumente fiscale implementate de ANAF la ora actuală nu ajută nici pe departe la combaterea evaziunii fiscale.

"Eu am fost - și mărturisesc acum un pic cu teamă - la originea RO e-Factura. Proiectul RO e-Factura pe care-l tot clamează domnul ministru că va reduce evaziunea nu reduce evaziunea! Nu! A fost gândit pentru altceva, pentru a putea avea o viteză de reacție mai bună decât exista... vorbim de 2016. Dar ele trebuiau să fie complet diferite. RO e-Factura trebuia să fie un sistem de emitere a facturilor dintr-o aplicație gestionată de ANAF. Tu, contribuabil, în momentul în care completai datele, foloseai aplicația ca să comunici datele de pe factură și primeai înapoi factura cu număr unic de înregistrare. De ce am considerat că asta ar putea fi util? Din acest sistem, practic, ar fi trebuit emise toate facturile, și B2G și B2B, și de risc ,și fără risc, dar și vânzările intracomunitare și exporturile în așa fel încât, într-o bază de date unică, să ai toată informația și să ai acoperire 360 de grade. În sine, măsura nu reduce evaziunea. Altele sunt măsurile care ar putea să reducă gap-ul de TVA!" a subliniat Gabriel Biriș în debutul emisiunii.

Biriș: "Sistemul era depășit de atunci"

"În 2016, când eram secretar de stat în guvernul Cioloș pe mine a picat măgăreața pentru a finaliza normele de aplicare pentru introducerea caselor de marcat cu memorie fiscală și modul de comunicație. La vremea respectivă trăgeam cu forcepsul informația de la ANAF care părea că nu are un interes să transparentizăm și să reducem evaziunea, să creăm niște instrumente pentru ei ca să vadă totul în timp real și să poată redirecționa controalele. Chiar am avut o discuție cu colegul de la proceduri fiscale și l-am întrebat - mai are rost să ne luptăm să extragem informațiile astea? Nu mai bine ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru? Că sistemul era deja depășit de atunci. Țări precum Croația, Portugalia, Cehia introduseseră aplicații de emitere a bonului fiscal care funcționa la fel ca Ro e-Factura, tocmai ca să știi în timp real și să faci analize, să vezi dacă un magazin îți emite astăzi 50 de bonuri și mâine 5 să ai o viteză de reacție.

Nu s-a făcut acest update. Până la urmă, ca să nu întârziem procesul de implementare, am decis să ne concentrăm să facem normele. Le-am făcut. Și să se facă un upgrade ulterior. Nu s-a mai discutat. Care era scopul celor două sisteme? În momentul în care știi și vânzările pe bon și tot ce înseamnă vânzări și achiziții pe factură, practic, acoperi la 360 de grade domeniul ăsta. Și de-abia atunci putea ANAF-ul, dar nu ca obligație, ci ca serviciu, să trimită deconturile completate. Ar fi fost în special util la IMM-uri unde și capacitatea de administrare e redusă față de companiile foarte mari și să dai posibilitatea doar în cazul în care nu e de acord cu sumele respective să depună o rectificativă" a subliniat Gabriel Biriș.

Cu cât a crescut gap-ul de TVA în România, în ultimii trei ani

"Cum s-a ajuns de la modul în care ați gândit dvs. acest sistem la ce s-a implementat anul acesta?" a întrebat moderatorul emisiunii.

Gabriel Biriș a explicat: "Ce-i mână în luptă? Reducerea gap-ului de TVA, adică ce nu colectează statul. Ne-au făcut o analiză să ne arate pe unde se pierd banii? Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu o mai spun o dată: niciuna din măsurile astea nu sunt făcute să combată evaziunea! Ele puteau fi un instrument în eficientizarea relației contribuabililor cu statul, dar și în a da instrumente de analiză de risc ca să reacționezi mai repede. Noi ultimul gap de TVA îl avem în 2021. Pe cei trei ani anteriori mediana gap-ului în țările UE a scăzut de pe la 10% la 5%. În aceeași perioadă în România a crescut de la 33% la 36%. Ceva este complet greșit. Și atunci, ca să arăți că tu chiar îți dorești să reduci evaziunea, trebuie să te uiți de unde vii".

