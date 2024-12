Ce spun Călin Georgescu și Elena Lasconi despre minoritățile sexuale

Călin Georgescu, candidat la președinția României, a fost invitat la Marius Tucă Show unde a vorbit despre minoritățile sexuale. Întrebat dacă minoritățile sexuale din România fac parte din poporul român pe care dorește să-l conducă, Călin Georgescu a afirmat că acestea fac parte din poporul român, dar a criticat promovarea acestui subiect în școli și în spațiul public, considerând-o nepotrivită. Acesta a subliniat că fiecare cetățean este liber să facă ce dorește în propria casă.

„Sigur, fac parte, normal. Orice român face parte din națiunea aceasta. Dar țin să menționez că această implicare masivă, mai ales în școli, a acestui proces nu este de bun augur. Adică noi suntem, în ultimă instanță, pe o poziție, și eu personal. Îți asigur dreptul tău în ceea ce faci în casa ta, dar asta nu înseamnă să vii și să o prezinți public.”, a spus Călin Georgescu la Marius Tucă Show.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ce spune Elena Lasconi

Invitată la Mihai Gâdea, la Antena 3 CNN, Elena Lasconi a răspuns acuzațiilor că, prin preluarea președinției „ar face copiii gay". Acuzațiile de acest tip sunt nefondate (aceasta susține doar căsătoria dintre o femeie și un bărbat). Candidata la președinția României mai vorbește și despre valori ca toleranța și faptul că statul nu trebuie să intre în dormitorul omului.

Elena Lasconi explică faptul că: "Am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin-ortodoxă, sunt botezată la biserică, creștin-ortodoxă. Când eram în școala generală, aveam un profesor de biologie care ne urmărea să nu mergem la biserică. Așa era pe vremea lui Ceaușescu (...). Ne urmărea și după aceea ne punea note mici pentru că mergeam de Înviere la biserică. Nu era liber cum este acum. Nu aș vrea să ne-ntoarcem acolo”.

„Pe de altă parte, am fost criticată inclusiv de colegii mei că am această cruce pe care pe care o am din 1999. Știți foarte bine cât de greu mi-a fost la sfârșitul anului trecut, după declarația că am votat la referendumul pentru familie, cât de mult am suferit atât personal și cât de mult mi-a afectat și cariera politică, pentru că am fost dată jos de pe lista de europarlamentare. Dar cu toate astea eu nu m-am lepădat de cuvântul lui Dumnezeu și de Dumnezeu”, adaugă Elena Lasconi.

„Am oficiat peste 600 de căsătorii"

„Eu îl simt pe Dumnezeu în fiecare zi în sufletul meu. Dar nu am apucat să vin cu populisme din astea și să fac propagandă. Pentru că eu îl am în viața mea și în sufletul meu și am credința că Dumnezeu zilele acestea nu își va lua ochii de la România.

Pe de altă parte, gândiți-vă că, în calitate de primar, am oficiat și puteam să nu fac asta pentru că sunt mulți primari care nu fac asta pentru că există ofițeri de stare civilă. Am oficiat peste 600 de căsătorii.

Există 3 momente importante în viață - nașterea, căsătoria și moartea. La naștere și la moarte nu prea știi care-i treaba.

Dar la căsătorie am ținut neapărat să fiu acolo pentru că este un moment atât de important”, mai explică aceasta.

„Căsătoria pentru mine este între o femeie și un bărbat"

„Căsătoria, pentru mine, este între o femeie și un bărbat. Căsătoria religioasă este între o femeie și un bărbat și este o taină de la Dumnezeu.

Dar pe de altă parte eu am învățat, ca bun creștin, că cea mai importantă lecție pe care trebuie să o înveți în viața asta este iubirea de aproape. Eu așa am fost educată de bunica mea. Și când spun asta, înseamnă și toleranță.

Toleranța e mână-n mână cu iubirea. Nu ura. Nu dezbinarea. Nu violența.

Avem atât de multe probleme foarte grave în momentul de față cu Rusia care ne suflă în ceafă acum, încât credeți-mă am cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor. Și nu este treaba politicienilor să facă chestia asta. Aș vrea ca oamenii să se intereseze - este o manipulare de tip rusesc. Este evident. Este demonstrată. Eu nu încerc pe nimeni să conving de nimic (...)”, mai spune Elena Lasconi.

„Am avut de suferit din chestiunea cu Referendumul pentru Familie"

„Eu sunt căsătorită cu un bărbat. Am avut de suferit din chestiunea cu Referendumul pentru Familie. Dacă stau să mă gândesc, în urmă cu un an nu știu dacă mai mă gândeam că o să fiu în această poziție. De aceea cred că Dumnezeu a lucrat să se întâmple asta.", a spus Elena Lasconi.

