Ce se întâmplă când intri în atmosfera Pământului, din spaţiu: Unii compară cu o serie de accidente de maşină

Atunci când ne imaginăm o călătorie în spațiu, vedem o întindere întunecată și liniștită, planeta noastră în toată splendoarea și lumina solară. Ceea ce mulți dintre noi omit este faptul că pentru a ajunge pe orbita Terrei, este nevoie să treci prin foc, relatează IFLScience.

Astronautul pensionat Jack Fischer, a împărtășit câteva videoclipuri pe Twitter despre cum este de fapt să treci prin atmosfera Pământului, amintindu-le oamenilor cât de dură poate fi o plimbare în spațiu.

"Am făcut o plimbare înapoi pe Pământ, prin amabilitatea Soyuz, acum 4 ani. Unii astronauți o compară cu accidente de mașină în serie", a scris Fischer pe Twitter pe 3 septembrie, postare la care a atașat un videoclip în care apare el, astronautul Peggy Whitson și cosmonautul Fyodor Yurchikhin, toți strânși în nava spațială Soyuz la întoarcerea lor pe Pământ.

I caught a ride back to Earth, courtesy of the Soyuz, 4 years ago today. Some astronauts compare it to a series of car crashes... and I wouldn't disagree ???? pic.twitter.com/pKYwokVTZ9

Cei trei experimentează ceea ce pare a fi o turbulență majoră, deoarece, după ce au trecut prin atmosferă - ceea ce încetinește nava Soyuz - parașuta se deschide pentru a încetini coborârea capsulei și mai mult pentru ca aceasta să poată ateriza pe uscat. Când este suficient de aproape, sunt lansate motoarele cu rachete mici pentru a încetini și mai mult, ceea ce poate da un final accidentat. Aterizarea navei Soyuz este adesea descrisă ca fiind „deloc lină”, de unde analogia „accidente de mașină” deseori citată.

Dacă ați văzut vreodată astronauți aterizând înapoi pe Pământ, veți ști că trebuie să fie extrași din capsulă din cauza timpului petrecut atât de mult în microgravitație. În esență, au picioarele ca de jeleu din cauza mușchilor și a oaselor care au nevoie de timp pentru a se ajusta la gravitația Terrei.

Fischer a relatat despre șuieratul din atmosferă pe care îl aude în căderea sa spre Terra.

„Am venit acasă din spațiu acum 4 ani și, dacă v-ați întrebat vreodată cum arată atunci când călătoriți prin atmosferă, priviți”, a scris pe Twitter la un alt videoclip.

De data aceasta, astronautul a arătat priveliștea spectaculoasă de pe fereastră, în timp ce nava spațială a coborât prin atmosferă, trecând prin ceea ce par a fi flăcări provocate de intrarea în atmosferă.

I came home from space 4 years ago this week, and if you've ever wondered what it looks like when you travel through this atmosphere -here you go????#Landaversary pic.twitter.com/yGlgzzvEvA