Ce să pui în cafea pentru o aromă senzațională. Substanțele nocive vor fi înlăturate - Amestec inedit

Nucşoara (Myristica fragrans) are o aromă fină şi un gust dulce-iute, ca urmare a amestecului de uleiuri esenţiale care aduc a portocală, lămâie şi camfor, scrie frunza-verde.ro. În Orient, nucşoară se adăuga în cafea şi ceai iar grecii o combină şi cu scorţişoară. Italienii o adaugă şi în sucul de roşii, evidenţiind latura picantă a condimentului.

Nucşoara are proprietatea de a creşte temperatura corpului, astfel că este ideală în stările gripale, este un eficient stimulent nervos şi are efecte analgezice. Pentru o aromă intensă, poţi adăuga în cafea şi puţin cardamon, care are neutralizează substanţele toxice din cafea (2-3 boabe la o ceaşcă sau un vârf de linguriţă dacă e deja măcinat).

De acum încolo, poţi renunţa liniştit la frișcă și zahăr. Nu făceau decât să îţi aducă nişte calorii în plus. Pentru savoare, apelează la scorţişoară. Va îmbunătăţii gustul cafelei şi îţi va aduce numai beneficii. Acest condiment aromat îți va schimba total perspectivă asupra cafelei pe care o bei dimineața. Vei fi cucerit de aroma pe care i-o dă. Unde mai pui că are şi beneficii pentru sănătate.

Un studiu a scos la iveală că doar o jumătate de linguriţă de scorţişoară pe zi poate să-ţi scadă tensiunea, colesterolul rău şi să te ţină departe de diabetul de tip 2. În acelaşi timp, îţi ţine nivelul de zahăr din sânge sub control, astfel încât să nu ai fluctuaţii mari de energie, potrvit foodstory.ro.

Amestec pentru cafea

Ai nevoie de 6 g cardamom verde (doar semințele), 2 g cuișoare, 4 g condiment allspice, 2 g piper negru, 6 g scorțișoară, 2 g nucșoară

Fie cumperi condimentele de mai sus deja măcinate și doar le amesteci, fie le cumperi întregi și le pisezi într-un mojar cu pistil. Este de preferat ca amestecul să fie folosit rapid pentru că își pierde în timp proprietățile aromatice, potrivit retete.unica.ro. Aromele sunt mult mai intense atunci când acest amestec este preparat proaspăt.

Cum faci cafea vieneză. Răsfățul de weekend

Ingrediente

- 1/2 ciocolată neagră

- 1/2 ceşti cafea tare

- 1/2 ceaşcă frişcă

- 2 linguriţe zahăr

- un praf de chimen

- ciocolată rasă sau ornamente de ciocolată

Cum se prepară

Topiţi ciocolata într-un bol metalic și adăugaţi cafeaua, puţin câte puţin. Amestecaţi până ce compoziţia se omogenizează, potrivit retete.eva.ro. Adăugaţi jumătate din cantitatea de frişcă şi amestecaţi în continuare. Puneţi zahărul în ceşti (patru porţii), iar apoi turnaţi cafeaua şi amestecaţi. Ornaţi cu restul de frişcă, chimen şi cocolată rasă.