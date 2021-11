Checul, prăjitura ideală pentru weekend. Ai nevoie de 4 ouă, 8 linguri de făină, 8 linguri ulei...

Ingrediente

- 4 ouă (să fie reci din frigider)

- 8 linguri zahăr

- 8 linguri făina

- 8 linguri ulei

- o linguriță praf de copt amestecat în făină, 1 lingură zeamă de lămâie

-j umătate de linguriță (sau un vârf de cuțit) de sare

- 2-3 linguri de cacao

- mirodenii (coaja de lămâie, esență de vanile… etc, după gustul fiecăruia)

Cum se prepară

Începem prin a separa gălbenușurile de albușuri. Adăugăm zahăr peste gălbenușuri și le batem bine până se topește zahărul. Apoi adăugăm toate mirodeniile (zeama de lămâie și praful de sare) în această compoziție, scrie ellacraciun.ro. Separat batem albușurile până se fac spumă. Le adăugăm peste gălbenușurile bătute, punem uleiul, apoi făina și praful de copt.

Se amestecă foarte bine păână la omogenizare cu o lingură din lemn. Pentru coacere, folosim o tavă unsă bine cu unt sau ulei și tapetată cu făină. Dacă doriți să fiți sigură că checul dumneavoastră nu se va prinde sub nicio formă puteți să folosiți și hârtie de copt. După ce am pregătit tava se adaugă 3 sferturi din copoziție iar în celălalt sfert adăugăm cacao. După ce am omogenizat cacao în compoziție, îl adăugăm deasupra în tava de copt.

După ce ați pus aluatul negru pe deasupra, cu ajutorul unei furculițe amestecați astfel încât după coacere, chechul să arate șatirat. Dacă doriți puteți pune pe deasupra miez de nucă întreg sau măcinat. Cumporul trebuie să fie preîncălzit, însă nu încins. Adăugați tava la cuptor la foc mediu circa 45 de minute. În primele 20 de minute nu trebuie să deschim ușa de la cuptor.

Pentru a fi sigură că aluatul este copt la interior, acesta se încearcă cu o scobitoare. Așadar, îl înțepați, iar dacă scobitoare iese foarte greu din aluat, sau cu aluat după ea este clar că trebuie să mai stea câteva minute la cuptor.

După ce l-ați scos de la cuptor puteți să-l scoateți din tavă pe o folie de alimente, pe un fund sau o farfurie specială. Poți adăuga zahăr pudră peste el.

Chec de post cu dulceață si cacao

Ingrediente

- 2 căni făină

- 2 căni de apă

- 1 cană de zahăr

- 200 gr margarină topită

- 2 plicuri zahăr vanilat

- 1 plic praf de copt

- 1 praf de sare

- 3 linguri cacao

- 150 gr dulceaţă de cireşe

Glazură

- 3 linguri zahăr

- 1 lingură ulei

- 4 linguri apă

- esenţă de rom

- nucă de cocos.

Cum se prepară

Într-un vas se amestecă zahărul, apa şi cacaua. Se pune pe foc amestecând încontinuu până la punctul de fierbere. Se închide focul, se adaugă esenţa de rom şi mai amestecăm 1 minut, scrie bucataria-romaneasca.ro. Într-un vas se adaugă margarina, dulceaţa, zahărul, apa, zahărul vanilat, praful de copt, sarea. Se amestecă energic cca 1 min și apoi se adaugă făina amestecată cu cacao. Se amestecă până se încorporează şi obţinem o compoziţie omogenă.

Se tapetează o tavă de cozonac cu hârtie de copt, se adaugă compoziţia obţinută şi se introduce în cuptorul încălzit la 160 C. Se lasă la copt cca 30-40 min. Se lasă să se racească, se glazurează şi se decorează cu nucă de cocos.