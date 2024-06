”Ce ni se dă cu o mână, ni se va lua cu două, mai ales în 2025”. Adrian Negrescu: Va veni nota de plată

Adrian Negrescu, analist economic, a vorbit despre modul în care cheltuielile statului, care au ”depășit orice limită admisă într-un an extrem de provocator”, vor avea impact asupra puterii de cumpărare a românilor.

Adrian Negrescu, analist financiar, a intervenit la un post TV unde a explicat de ce anul viitor va fi un an în care ”va veni nota de plată”, după ce guvernanți au făcut ”foarte multe cheltuieli cu iz electoral”. De asemenea, susține că în continuare România este campioana UE la scumpiri, cu o inflație care este dublă față de cea din blocul comunitar.

”Va veni nota de plată. Cheltuielile statului au depășit orice limită admisă într-un an în care și așa este un extrem de provocator din punct de vedere în încasărilor. Față de anul trecut, de pildă, deficitul după primele patru luni este dublu. Gândiți-vă că noi am dat pe salariile bugetarilor vreo 50 de miliarde de lei, mai mult cu 20 de miliarde de cât am dat pe investiții.

Avem, din păcate, foarte multe cheltuieli cu iz electoral pe care la un moment dat va trebui să le decontăm. E ca și cum te împrumuți de la bancă mai mult decât îți permiți. Și în momentul acela trebuie să găsești surse de bani. De unde te împrumuți? Din taxe și impozite și mă tem că anul 2025 va fi un an în care fiscalitatea din România va atinge un nivel record al ultimilor 10 ani”, a declarat analistul financiar Adrian Negrescu la Digi 24.

Negrescu: Puterea de cumpărare va continua să scadă

”Un salariu mediu de 1.000 de euro, în România, este o medie a unor câștiguri foarte mari, mai ales din sectorul bugetar, și câștigurile a peste 1,8 milioane de români care câștigă salariul minim, adică undeva la nivel de 2.300 de lei net, în cel mai bun caz.

Probabil că, din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă, adică banii pe care îi câștigăm vor valora din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că, din păcate, noi nu rezolvăm problema inflației.

Avem patru luni în continuu în care suntem campionii europeni la scumpiri. Este probabil ca și în perioada următoare, chiar Banca Națională ne spune acest lucru, să avem cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană. 4,6% este rata inflației estimată de Banca Națională pentru finalul anului, adică dublă față de ceea ce se întâmplă în toate celelalte țări europene.

Ei, când ai creșteri de prețuri foarte mari, bine-înțeles că banii pe care îi câștigi vor valora din ce în ce mai puțin, astfel încât, salariile, chiar dacă rămân la același nivel sau cresc cu 10%, de pildă, cum le cresc în momentul de față, unora dintre ei, toate aceste creșteri de salarii și de pensii se vor dilua în aceste creșteri de prețuri, în inflație.

Astfel, ce ni se dă cu o mână, probabil ni se va lua cu două, mai ales în 2025, când este posibil să asistăm la o creștere a TVA-ului, a impozitelor pe locuință, pe mașină, a impozitelor pe consum, care să ducă până la urmă puterea noastră de cumpărare la un nou nivel record al ultimilor cinci ani”, a mai spus Adrian Negrescu.

Acest articol reprezintă o opinie.