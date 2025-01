Ce intenționa să facă Ernest Oberlander-Târnoveanu: Din păcate, asta a fost

Managerul interimar al Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander-Târnoveanu, a declarat pentru Agerpres că la expirarea mandatului, în 29 ianuarie, urma să-i solicite ministrului Culturii, Natalia Intotero, să nu i se mai prelungească.



"Oficial sunt manager interimar, până expiră preavizul. Oricum intenţionam să-i cer doamnei ministru (Natalia Intotero), pe 29 ianuarie, pentru că îmi expira mandatul, să nu mi se mai prelungească, deoarece nu mai doresc acest lucru. Din păcate, asta a fost", a spus Oberlander-Târnoveanu.



Ministrul Culturii, Natalia Intotero, anunţa marţi că, având în vedere refuzul directorului Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander-Târnoveanu, de a-şi da demisia de onoare, a procedat la denunţarea contractului de management în cazul acestuia.



Astăzi i-am solicitat domnului director general al Muzeului Naţional de Istorie să-şi prezinte demisia de onoare, (...) a refuzat. În consecinţă, eu am mers mai departe, conform prevederilor legale în vigoare, am procedat la denunţarea contractului de management. (...) Va fi un termen de 15 zile de preaviz. Deci dacă dânsul nu a dorit să-şi depună demisia de onoare, vom respecta acest termen de 15 zile de preaviz, a spus ministrul, într-o conferinţă de presă.



Decizia venea în urma furtului artefactelor dacice din expoziţia de la Muzeul Drents din Assen.



"În situaţii de criză, trebuie să fim 24 din 24 de ore la dispoziţia instituţiilor abilitate, pentru a soluţiona acea criză. (...) Eu, ca să pot să duc un mesaj corect, cei care sunt în subordinea mea trebuie să-mi transmită informaţiile corecte şi în timp util. A fost o perioadă dificilă de a obţine informaţii din partea domnului director al Muzeului Naţional de Istorie. (...) Cu siguranţă este o situaţie neplăcută şi pentru dânsul, dar eu personal l-am simţit depăşit pe această componentă de a gestiona o situaţie de criză şi în special pe partea de comunicare", a explicat Intotero.



Ministrul Culturii a mai informat că, după cele 15 zile de preaviz, acordate conform legii directorului MNIR, timp în care acesta va trebui să-şi facă şi inventarul, va decide cine va fi persoana care va coordona activitatea muzeului în această perioadă de interimat.



Tot marţi, Oberlander-Târnoveanu declara că a refuzat să-şi dea demisia de onoare, considerând că nimic nu poate afecta mai grav procesul de recuperare a celor patru bunuri de patrimoniu furate în Olanda decât lăsarea fără conducere a MNIR în aceste zile cruciale.



Având în vedere că astăzi, 28 ianuarie, mi s-a solicitat demisia de onoare de către doamna Natalia Intotero, ministrul Culturii, ţin să fac precizarea că nu mi s-a indicat nicio încălcare a legii sau a normelor aplicabile, găsindu-se false pretexte pentru a demisiona, încercându-se intimidarea mea prin diverse mijloace. (...) Am refuzat să-mi depun demisia de onoare considerând că nimic nu poate afecta mai grav procesul de recuperare a celor patru bunuri de patrimoniu furate ca lăsarea fără conducere a MNIR în aceste zile cruciale, preciza Oberlander-Târnoveanu, într-un comunicat.



El le-a mulţumit tuturor celor cu care a lucrat în MNIR.



Doresc să le mulţumesc tuturor colegilor şi profesioniştilor din domeniul culturii care şi-au arătat solidaritatea faţă de instituţie în aceste momente extrem de dificile. De asemenea, le mulţumesc în mod deosebit colegilor mei din Muzeul Naţional de Istorie a României pentru profesionalismul şi devotamentul dovedite de-a lungul timpului şi, în special, în această perioadă de criză, a transmis Ernest Oberlander-Târnoveanu.

