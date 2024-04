Ce-i lipsește lui Cătălin Cîrstoiu. Elena Cristian: Am început să caut. Nu există, nu l-am văzut!

'Prima observație pe care vreau să o fac este cu privire la ce vorbea domnul premier Marcel Ciolacu despre programul electoral al lui Piedone. După această declarație a dânsului, am început să caut programul domnului Cîrstoiu. Nu există, nu l-am văzut. Eu nu am văzut un program al domnului Cîrstoiu pentru București. Prin urmare, dacă vorbim despre programe, haideți să punem programele pe masă! Din acest punct de vedere, este clară situația între cei doi candidați.', a spus Elena Cristian.

'Mai mult, analizăm sondajele existente și este clar că medicul Cîrstoiu, care este un medic bun, apreciat - nu am auzit foarte mulți oameni care să spună ceva contrar acestui punct de vedere - are șansa cu numărul 3 la Primăria Capitalei! În acest moment, este pe locul 3 în toate sondajele! Bătălia se duce acum între Nicușor Dan, din păcate, și Cristian Popescu Piedone!', a zis Elena Cristian.

'Cu privire la domnul Piedone și limbajul dânsului, am auzit nuanța aceea pe care a spus-o Să mă lase să mă bat cu ăla micu!, deci nici nu i-a pronunțat numele doctorului Cîrstoiu, fiind un limbaj de campanie, din zona aceasta. Însă, sigur că are mult mai multă experiență în administrație. Aici, la Casa Presei, este plină parcarea de mașini inscripționate cu Piedone. Sunt mașini mici, autocare, autobuze. Deci, peste tot îl vezi pe Piedone!', a zis Elena Cristian.

'Piedone își face campanie electorală! Medicul Cîrstoiu, deocamdată, nu își face campanie electorală. Este nicăieri. Oamenii încă nu îl cunosc, dar mai are 2 luni. Mi se pare puțin timp rămas la dispoziție. Un coleg mi-a arătat astăzi cotele de la casele de pariuri pentru cei 3 candidați la Primăria Capitalei. Nicușor Dan are cota 1,9. Piedone are cotă 2,3, iar medicul Cîrstoiu are cotă 6! Este și acesta un barometru!', a mai spus Elena Cristian, în emisiunea Cheia Zilei, moderată de Niels Schnecker, la România TV.

