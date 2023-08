Ce făcea Mircea Badea când a explodat mina în Costinești

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În gura presei”, se afla chiar în Costinești, în momentul în care o mină a explodat luni dimineață în stațiune.

„Deci eu eram acolo la Vox Maris. Un prieten ieșise la alergat pe faleză, eu eram în cameră, și a explodat exact în dreptul lui și l-a șocat pentru că a bubuit foarte tare, apa a fost aruncată, după valoarea lui, la etajul 7, echivalentul etajului 7, deci mult, plus că s-a umplut faleza de apă și a rămas zguduit la propriu și la figurat.

Eu când am ieșit din cameră, tocmai venise și el de pe faleză. Eu nu am auzit, cred că eram în duș și de aia, dar am înțeles că s-a auzit până departe.”, a spus Mircea Badea la Antena3 CNN.

UPDATE: După explozia primei mine, al doilea obiect plutitor identificat de martori ca fiind o posibilă mină s-a dovedit a fi un buștean, potrivit Forțelor Navale Române

Informația inițială:

O a doua mină a fost semnalată luni ca plutind în derivă în zona digului din staţiunea Costineşti, context în care Forţele Navale Române informează că au pregătit o echipă de scafandri EOD care urmează să se îmbarce pe o navă a Gărzii de Coastă din Mangalia.

„În ceea ce priveşte cea de a doua mină semnalată ca plutind în derivă în aceeaşi zonă, vă informăm că Forţele Navale Române au pregătit o echipă de scafandri EOD care urmează să se îmbarce pe o navă a Gărzii de Coastă din Mangalia, urmând ca împreună să se deplaseze, în cel mai scurt timp posibil, în raionul indicat in vederea evaluării situaţiei şi intervenţiei pentru neutralizare, in măsura în care mina este identificată", precizează Biroul de presă al Forţelor Navale.



O explozie s-a produs, luni dimineaţă, în zona digului din staţiunea Costineşti, în urma acesteia nefiind înregistrate victime.



Conform ISU Constanţa, la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje, iar zona a fost perimetrată.



În urma exploziei, nu au fost înregistrate victime.



Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanţa, Andrei Ene, a precizat, pentru Agerpres, că la această oră se verifică "toate informaţiile" şi nu se poate spune, la acest moment, dacă este vorba despre o explozie provocată de o mină marină.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News