Dr. Raed Arafat susține că nu există concurență între cele două sisteme, ci complementaritate. Sistemul este structurat pe etape, cu diferite tipuri de echipaje, iar fiecare echipaj are un rol specific în salvarea pacienților. Acesta a subliniat că toate aceste echipaje sunt instruite să intervină eficient în diverse situații medicale și accidente, contribuind la salvarea vieților.

„E o concurență între Ambulanță și SMURD. Ce poate face SMURD și nu putea face sistemul clasic?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu este o concurență și asta trebuie să scoatem din start din minte, că există o concurență. Există complementaritate. Concurența este doar în capul câtorva persoane care încă au influență și eu sper că, încet, încet, se va înțelege că nu se face concurență pe viața pacientului. Noi pe viața pacientului trebuie să facem complementaritate și să sprijinim cât mai mult.

Sistemul este gândit, de când s-a scris și Legea Sănătății, în etape. Este sistem pe etape. Înseamnă că nu toate echipajele sunt la fel, ci am echipaje de prim-ajutor, am echipaj cu asistent, cu medic care are competență de 6 luni și am echipaje cu medici de urgență de 5 ani, cum sunt echipajele de elicoptere și echipajele de terapie intensivă mobilă de la SMURD.

Fiecare echipaj are rolul lui. Noi avem cazuri multe și chiar recent un caz în care primul echipaj sosit, care era de pompieri, de paramedici, a defibrilat omul și i-a salvat viață. Deci faptul că au ajuns cu defibrilatorul și au defibrilat, faptul că știu cum să imobilizeze, cum să resusciteze, cum să intervină la accidente, cum să intervină la cazuri medicale și au fost instruiți în acest sens, sunt parte din sistem.", a spus dr. Raed Arafat.

Ce spun datele din statisticile oficiale

Dr. Raed Arafat a explicat faptul că echipajele de pompieri realizează între 1500 și 2000 de intervenții zilnic, majoritatea pentru cazuri de cod roșu și galben. Dacă aceste echipaje ar fi retrase, ar avea un impact negativ asupra timpului de răspuns și reacție rapidă, deoarece serviciile de ambulanță nu ar putea gestiona singure toate cazurile.

„Dacă aș lua numărul acestor echipaje de la pompieri, care sunt vreo 400 pe țară, și l-aș opri - pe zi, ele fac cam 1500-2000 de intervenții și fac intervenții, în cea mai mare parte a lor, de cod roșu și de cod galben - ce ar însemna? Că cele la care am asistat în ultimii ani, sosire rapidă, reacție rapidă, vor fi impactate pentru că serviciile de ambulanță nu au cum să preia singure. Aceasta este diferența de cazuri la ele.

În același timp, trebuie să spunem clar că pregătirea personalului paramedical este foarte protocolizată, foarte bine construită și de aici au venit și rezultatele pe resuscitarea cardiopulmonară unde vorbim de rata resuscitării în prespital, la SMURD, de 15% și care este ceva mai mare decât la Ambulanță. Nu sunt datele pe care le spune doctorul Arafat. Sunt datele luate din statisticile oficiale pe care le am.", a spus dr. Raed Arafat.

SMURD și Ambulanța, roluri distincte în gestionarea urgențelor medicale

Dr. Raed Arafat a explicat că există diferențe clare între serviciul de ambulanță și SMURD.

„Aici sunt diferențele între cele două. Ambulanța face codul roșu, galben, verde. SMURD face codul roșu, o parte din codul galben. Nu merge la verde, nu merge la restul pentru că rolul lui este să facă aceste categorii de cod.", a spus dr. Raed Arafat la emisiunea „Academia de Sănătate", de pe DC News, DC News TV și DC Medical.

