Ce au discutat Trump și Obama la funeraliile lui Jimmy Carter. Un expert a descifrat cuvintele de pe buzele celor doi președinți / video

Trump, în vârstă de 78 de ani, probabil îngrijorat de camerele care erau asupra sa, l-a avertizat pe Obama, în vârstă de 63 de ani, că ar trebui să „găsească un loc liniștit” mai târziu în cursul zilei pentru a discuta o „chestiune importantă”, potrivit expertului în citirea buzelor Jeremy Freeman, scrie New York Post.

Nu este clar ce anume ar presupune acea conversație, dar traducerea lui Freeman a indicat că Obama și Trump ar fi discutat despre acorduri internaționale.

La un moment dat, Trump s-a aplecat spre Obama și a spus: „M-am retras din asta. Sunt condițiile. Îți poți imagina asta?”

Trump s-a retras din acordul nuclear cu Iranul din 2015 al lui Obama și din Acordul climatic de la Paris din 2016 în primul său mandat, deși nu este clar dacă despre acele lucruri se discuta.

Obama a râs în timp ce Trump a adăugat „și după, o voi face”.

„Cauută-mă la foy după, da”, i-a răspuns Trump lui Obama în timpul dialogului, posibil referindu-se la foaierul Catedralei Naționale.

Obama a spus apoi: „Poți pur și simplu... ar trebui să fie bine”.

„Nu pot vorbi, trebuie să găsim un loc liniștit cândva. Aceasta este o chestiune importantă și trebuie să facem asta afară, pentru a putea face față, cu siguranță, astăzi”, a spus Trump, în timp ce Obama a dat din cap.

Cititorul pe buze l-a interpretat și pe Obama spunând „ascultă-mă, este o corvoadă, o corvoadă” – deși contextul nu a clarificat la ce se referea – iar Trump a răspuns: „Da, corect. Nu mă pot gândi la nimic care să fie o corvoadă.”

Freeman s-a născut surd și timp de 16 ani a servit ca martor expert certificat de University College London pentru judecători, poliție și jurnaliști.

Trump și Obama au relații tensionate de mai bine de un deceniu, iar dialogul cordial dintre cei doi a fost o reală surpriză.

