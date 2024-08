Ce apare pe Max în luna august. Noi filme și seriale

Începând cu 1 august, Max va difuza serialul „Zborul de noapte” („Red Eye”), care urmărește povestea a trei femei - polițista Hana Li, jurnalista Jess Li și agenta MI5 Madeline Delaney. Ele se trezesc prinse într-o conspirație periculoasă după ce un doctor britanic este arestat pentru crimă la întoarcerea sa din Beijing.

Pe 12 august, al treilea sezon al serialului „Lumea financiară” („Industry”) va fi lansat, explorând complexitatea investițiilor etice prin intermediul companiei Lumi, condusă de Sir Henry Muck. Serialul continuă să prezinte luptele tinerilor bancheri într-o lume a finanțelor de top.

De asemenea, fanii universului „Rick și Morty” vor fi încântați de noua adaptare anime a acestuia. „Rick și Morty: Anime” va fi disponibil din 16 august, oferind noi aventuri ale familiei Smith într-un multivers fascinant.

Pe lista noutăților se mai află sezonul doi din „Dezghețul” („The Thaw”), disponibil din 23 august, și „Orașul zeilor: Lupta continuă” („City of God: The Fight Rages On”), care va debuta pe 26 august.

Filme noi pe Max

Max aduce, de asemenea, o selecție impresionantă de filme. Începând cu 2 august, „Downton Abbey: O nouă eră” („Downton Abbey: A New Era”) va fi disponibil, prezentând aventura familiei Crawley în sudul Franței pentru a descoperi secretele unei vile moștenite recent.

Tot din 2 august, filmul „Cartea lui Clarence” („The Book of Clarence”), regizat de Jeymes Samuel, va oferi o nouă perspectivă asupra filmelor epice cu teme biblice. Povestea urmărește eforturile lui Clarence de a-și construi o viață mai bună inspirat de figura Mesiei.

„Mai, decembrie” („May December”) va debuta pe 16 august, explorând dinamica unui cuplu celebru a cărui relație controversată este perturbată de sosirea unui actor curios să afle adevărul.

Din 23 august, „Ce spun femeile” („Women Talking”) va fi disponibil, relatând discuțiile femeilor dintr-o colonie menonită despre cum să răspundă abuzurilor sexuale suferite.

Pe 30 august, „Clubul miracolelor” („The Miracle Club”) va fi adăugat pe Max, urmând povestea a patru casnice din Dublinul anilor 1960 care câștigă un pelerinaj la Lourdes.

Încheind luna, pe 31 august, „Madame Web” va fi lansat, cu Dakota Johnson și Sydney Sweeney în rolurile principale, prezentând o aventură în care o tânără protejează trei femei de o amenințare majoră.

Alte filme notabile care vor fi disponibile includ „Mad Max: Drumul furiei” („Mad Max: Fury Road”), „Blade Runner”, „Blade Runner 2049”, „Inglorious Basterds”, „Us”, „Get Out”, „Rain Man”, „The Curious Case of Benjamin Button” și multe altele.

Documentare și reality show-uri pe Max

Din 1 august, „Taylor Swift în instanță” („Taking on Taylor Swift”) va fi disponibil, prezentând procesul intentat de Sean Hall împotriva lui Taylor Swift. Alte documentare notabile includ „Elizabeth Taylor: Înregistrările pierdute” („Elizabeth Taylor: The Lost Tapes”), care debutează pe 4 august, și „Luați împreună: cine i-a ucis pe Lyric și pe Elizabeth?” („Taken Together: Who Killed Lyric and Elizabeth?”), disponibil din 8 august.

Sezonul doi din „Test de supraviețuire: Până la ultimul om” („Naked and Afraid: Last One Standing”) va fi lansat pe 26 august, iar lista de documentare și emisiuni se completează cu titluri precum „Cimpanzei” („Chimp Crazy”), „Agenții federali” („Feds”) și „Alaska: Ultima frontieră” („Alaska: The Last Frontier”).

Conținut pentru copii pe Max

Pentru cei mici, „Inseparabilii” („The Inseparables”) va fi disponibil din 2 august, iar sezonul patru din „Grizzy și lemingii” („Grizzy and the Lemmings”) va fi lansat pe 5 august. Alte filme pentru copii includ „The Lego Movie”, „The Lego Movie 2: The Second Part”, „The Lego Batman Movie” și „The Lego Ninjago Movie”.

Cu o ofertă atât de variată, luna august se anunță a fi una plină de distracție și emoție pe platforma Max, oferind conținut pentru toate gusturile și vârstele.

