Cazul Greenfield. Situaţia drumului Vadul Moldovei din Pădurea Băneasa, din nou pe ordinea de zi a Consiliului General

'Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea 'Drumului Forestier în prelungirea FE004 - 0,572 km' din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică Ilfov în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea creării unei artere (...) deschise circulaţiei publice', prevede proiectul de act normativ propus de consilierii municipali de la PSD. Proiectul nu a fost supus votului în şedinţa CGMB de luni, având în vedere lipsa unui raport de specialitate.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, declara luni că proiectul de hotărâre nu ţine cont de toate 'subtilităţile juridice'.

'Acel drum are două bucăţi: o bucată care are regim de drum forestier şi o altă bucată care are regim de fond forestier, adică de pădure pur şi simplu. Am fost, vineri, la Ministerul Mediului, după ce am avut mai multe discuţii cu Garda Forestieră, Romsilva şi cu toţi actorii care sunt implicaţi şi soluţia care să rezolve provizoriu această problemă este ca mai întâi noi să cerem şi Guvernul să dea o hotărâre prin care (...) partea de drum forestier să treacă la municipalitate şi municipalitatea să poată să-l folosească ca drum de interes local. (...)

După ce hotărârea de guvern este dată, acea bucată de fond forestier să fie cerută de Primărie de la Garda Forestieră, că aşa este legislaţia, şi Garda Forestieră să ni-l dea, iar noi să-l amenajăm tot aşa, provizoriu, pentru ca el să poată să fie folosit ca drum', a explicat Nicuşor Dan.

Citește și - Cazul Greenfield. Cum s-a sucit total Clotilde Armand privind drumul din Pădurea Băneasa. E de noaptea minții

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News