Caz șocant în Timiș. Un bărbat şi-a înjunghiat soţia, apoi a dat foc la casă. Polițiștii l-au găsit mort

Un bărbat din Moşniţa Veche, judeţul Timiş, și-a înjunghiat soția, apoi a dat foc la casă, după ce între cei doi a izbucnit o ceartă. Deși inițial s-a crezut că agresorul a fugit, oamenii legii au anunțat ulterior că acesta a fost găsit carbonizat într-o anexă a gospodăriei. Cei care au sunat la 112 au fost vecinii, alertați de femeia înjunghiată, care le-a cerut disperată ajutorul.

"Starea femeii după agresiune este gravă. Echipajul de prim ajutor estimează că victima va fi dusă direct în sala de operație. Vecinii spun că în ultimele zile au avut loc mai multe certuri între bărbat și soția sa, mamă a șase copii. Individul ar fi amenințat în mai multe rânduri că o va ucide pe femeie. Pe lângă poliție și ambulanță, acolo au ajuns și pompierii, care se asigură că focul nu se întinde la locuințele vecine. Vecinilor nu le vine să creadă că acest scandal conjugal din localitatea lor a avut un deznodământ atât de tragic. Ei povestesc că soția înjunghiată a reușit, cu ultimele puteri, să ajungă la poarta casei și să ceară ajutor, vecinii fiind cei care au alertat autoritățile", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Vecină: Când a ajuns aici era tăiată la gât, la poartă la mine

O vecină a celor doi soți spune că femeia a venit la ea la poartă pentru a-i cere ajutor, iar ea a alertat autoritățile.

"Soțul a tăiat-o la gât. Noi când am ieșit afară cu soțul meu am auzit gălăgie, țipete. Când a ajuns aici era tăiată la gât, la poartă la mine. A intrat la mine, am sunat la Salvare, credeți-mă, mai bine de-o jumătate de oră nu a venit, a stat fata acolo tăiată la gât. Ei s-au certat, nu știu, certuri în familie. A dat foc la casă și a fugit", a spus o vecină.

