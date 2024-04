Cățeii de adopție participă la DC Anima. Hilde Tudora: Mulți refuză sterilizarea animalelor din motive de religie

De ce e importanta sterilizarea câinilor

"În primul rând pentru sănătatea animalelor. Un animal sterilizat este mai sănătos, mai cuminte, trăiește mai mult și asta o poate confirma orice medic veterinar. Apoi să ne uităm la noi, ca țară, România, din păcate, deși nu e normal, în secolul acesta și în anul acesta avem probleme cu câinii pe stradă.

Mulți spun să îi luăm din strada și să îi eutanasiem, bun, facem așa, dar dacă omul care are cățeaua în curte și o lasă și fată și aruncă puii la marginea drumului, unii mor, alții trăiesc și se înmulțesc necontrolat. Am încercat să le explicăm că nu putem să mai vorbimd e eutanasierea câinilor în masă în secolul acesta, am evoluat și noi ca oameni.

Sterilizarea este eficientă, este o operație ușoară și câinele nu simte nimic. Sunt tot mai multe ONG-uri care fac campanii de sterilizare gratuită, adică oamenii au opțiuni, iar noi mergem și facem campanii door-to-door, vorbim cu oamenii și le explicăm de ce este important, iar în Ilfov chiar avem liste de așteptare cu oameni. La început a fost mai greu, dar a crescut numărul oamenilor care au început să înțeleagă, dar există și oameni care nu vor, refuză din motive de religie, dar Dumnezeu nu ne-a spus să îi abandonăm sau să le facem rău, ci să facem bine", a explicat Hilde Tudora.

Ce trebuie să știe viitorul stăpân de câine

"Trebuie să ne punem întrebarea dacă pot avea grijă de un animal, chiar și din punct de vedere financiar, nu e rușine. Noi încurajăm oamenii să adopte, dar să se gândească foarte bine înainte pentru că am avut cazuri în care unul dintre cățeii noștri a fost adoptat, iar dupa 4 zile l-au adus înapoi și a fost extrem de traumatizant pentru el, se obisnuisem rapid în familie, iar când s-a întors în cușcă urla continuu, nu știam ce să mai facem cu el. Deci adopția nu este o decizie spontană!", a mai spus invitata.

