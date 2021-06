Căței îngropați de vii în Suceava. Mai mulți tineri au săpat cu mâinile goale pentru a-i salva

Doi pui de câine au fost îngropați de vii în moloz la o groapă de gunoi din județul Suceava, transmite PRO TV. Câțiva tineri, care treceau prin zonă, au auzit animalele și au săpat cu mâinile goale după ei. Disperați, oamenii au încercat să intervină rapid, dar din păcate doar unul dintre pui a supraviețuit.

Salvatorii au cerut ajutorul unei asociații pentru protecția necuvântătoarelor. Cățelul rămas în viață a ajuns acum în grija unui veterinar. Voluntarii cred că molozul a fost descărcat dintr-o maşină şi şoferul nu a observat patrupezii.

Un labrador i-a salvat viața stăpânei sale

Loialitatea unui câine nu se compară cu nimic - dovadă face și un labrador din California, SUA, care i-a salvat viața stăpânei sale imediat ce a observat un șarpe cu clopoței pregătit să o atace. Patrupedul a sărit în fața șarpelui, protejând-o astfel pe femeia care îl îngrijește.

Daily Star informează că femeia se afla în locuința sa, când un șarpe cu clopoței și-a făcut apariția pentru a o ataca. Câteva clipe mai târziu, patrupedul și-a împins stăpâna și a sărit el în fața șarpelui cu clopoței.

Femeia a povestit că 'nici nu am apucat să mă întorc. Marley (n.r. câinele) deja mă împinsese și s-a pus între mine și șarpe. Am simțit că mi se oprește inima. Primul meu gând a fost că îmi voi pierde prietenul. Am crezut că va muri.'

Labradorul a fost mușcat de șarpele cu clopoței de două ori. Ce a pățit după, afli AICI.

Un câine care și-a regăsit stăpânii după 11 ani

O familie din Dorset, Anglia, a avut parte de o surpriză nemaipomenită atunci când și-a găsit câinele pierdut. Patrupedul a dispărut din curtea familiei în urmă cu 11 ani, iar membrii acesteia l-au căutat săptămâni la rând, dar fără succes.

Credeau că nu îl vor mai revedea vreodată. Totuși, recent, Sarah Covell, soțul său, și cele două fiice, Elektra și Tallulah, acum în vârstă de 18 și, respectiv, 20 de ani, au primit un telefon de la un veterinar care are un cabinet la 30 de minute distanță de casa familiei. Au avut parte de surpriza vieții lor. Povestea emoționantă a cățelului, o poți citi AICI.