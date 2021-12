Licitaţia pentru cele trei loturi dintre Ploieşti şi Buzău (63 km) a fost lansată pe 1 iunie, în septembrie s-au depus ofertele şi, potrivit Ordonanţei de Urgenţă care modifică Legea Achiziţiilor Publice, pentru proiectele complexe de infrastructură, evaluarea nu poate depăşi 60 de zile (doar pentru cazurile justificate poate fi prelungit termenul).

Iată ce a transmis Cătălin Drulă:

„FRACTURĂ PE COLOANA VERTEBRALĂ A MOLDOVEI - A7

Ieri, pe 13 decembrie, ar fi trebuit finalizată evaluarea ofertelor depuse pentru construirea A7 Ploiești - Buzău și anunțați câștigătorii celor 3 secțiuni. Nu s-a întâmplat, iar noul termen a fost amânat pentru 2022. Acest sector de 63 km de autostradă a fost lansat în licitație pentru execuție în iunie, iar în septembrie s-au depuse ofertele. Pe celelalte tronsoane ale A7 între Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani toate termenele stabilite în mandatul meu cu CNAIR și cu proiectanții au fost încălcate în ultimele 3 luni. Nu s-au obținut acordurile de mediu, nu s-au aprobat investițiile prin HG în Guvern. Astfel, șansele ca vreunul dintre aceste sectoare să fie lansat în licitație de execuție până la finalul anului sunt practic inexistente.

Am reușit în acest an să obțin finanțarea europeană prin PNRR pentru Autostrada A7 Ploiești - Pașcani, un proiect major de 3 miliarde de euro și 320km lungime, ce ar trebui să conecteze rapid și sigur Moldova de București și sudul țării. Însă PNRR are termene clare: în 2024, A7 trebuie să fie 50% construită. Iar în 2026 trebuie să fie toată gata. Autostrada A7 și finanțarea obținută nu au voie să rămână doar pe hârtie.

Moldova merită mai mult”, a conchis Cătălin Drulă.