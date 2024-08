Cât durează lucrările pe E85, drumul morții, pe porțiunea între Hanul lui Țintă și Pasarela Nehoiu (Buzău)

Potrivit unui comunicat emis de DRDP Buzău, pe sectorul de drum cuprins între km 104+840 și km 106+790, s-a început amenajarea unui sistem de circulație rutieră în regim 2+1. Acesta presupune ca de la ieșirea din Municipiul Buzău, dinspre Pasarela Nehoiu spre Ploiești, să se circule pe o singură bandă, în timp ce dinspre Hanul lui Țintă spre municipiu, traficul se va desfășura pe două benzi.

Deși vorbim despre o porțiune foarte mică de drum... așa cum ne-am obișnuit în stilul românesc... și aceste lucrurări vor dura. Trei săptămâni!

În condiții ideale, fără întârzieri birocratice sau logistice, implementarea unui sistem de circulație rutieră 2+1 pe un tronson de drum similar ar putea fi realizată aproximativ astfel:

Îndepărtarea marcajului rutier existent: 1-2 zile.

Aplicarea noului marcaj rutier: 1-2 zile.

Montarea parapetului New Jersey: 2-3 zile, în funcție de lungimea segmentului de drum și de numărul de echipe disponibile.

Verificarea și ajustările finale: 1 zi.

Astfel, în mod ideal, lucrările ar putea fi finalizate într-un interval de 5-7 zile lucrătoare, presupunând că toate resursele necesare sunt disponibile și că nu există factori externi care să provoace întârzieri.

De fapt, lucrările ar fi putut fi urgentate ținând cont că acolo mor oameni foarte des. Dar de ce să ne grăbim... Un efort mai intens și o prioritizare mai bună ar putea accelera finalizarea lucrărilor. Poate directorul Direcției Regionale Drumuri și Poduri Buzău, Sorin Robu, va grăbi lucrările și vom avea o surpriză plăcută. Greu de crezut totuși.

„Așa cum anunțam de zilele trecute, pe DN 2, sectorul cuprins între km. 104+840 – km. 106+790, zona cuprinsă între Hanul lui Țintă și Pasarela Nehoiu, am început amenajarea drumul național, astfel încât asigurăm sporirea condițiilor de siguranță și confort prin reglementarea circulației rutiere în soluție 2+1. Concret, de la ieșire din Municipiul Buzău, de la Pasarela Nehoiu, spre Ploiești se va circula pe o bandă, iar dinspre Hanul lui Țintă spre municipiu se va circula pe două benzi.Am început cu îndepărtarea marcajul rutier prin hidrosablare, se va reface noul marcaj rutier și se va monta parapetul New Jersey.

Menționam că acest proiect a fost demarat de DRDP Buzău în urmă cu aproximativ un an, am urmat toate etapele necesare în astfel de situații, de la proiectare, avizare și până la achiziția parapetului New Jersey și îndepărtarea marcajului rutier.

Tot de anul trecut, am pregătit acostamentul prin adăugare de material frezat, permițând astfel, doar în cazuri de urgență (ambulanță, pompieri, defect mecanic), staționarea pe o scurtă perioadă de timp. Precizam că proiectul la care facem referire este unul desfășurat în comun cu Primăria Municipiului Buzău, deoarece un segment de aproximativ 200 de metri din sectorul la care facem referire se află în administrarea municipalității”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News