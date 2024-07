Cât de sigure sunt aplicațiile de dating

În ultimii ani, popularitatea datingului online a crescut exponențial față de începuturile sale. De fapt, site-urile și aplicațiile de dating au oferit persoanelor singure un mod convenabil de a se conecta cu alți oameni.

Cu toate acestea, odată cu ușurința de utilizare a site-urilor și aplicațiilor de dating vin și noi probleme, în special sub forma siguranței. De exemplu, interacțiunea cu străini online te poate expune riscurilor de furt de identitate, hărțuire online, urmărire, abuz digital în întâlniri, înșelătorii de tip „catfishing” și alte escrocherii. Și, dacă decizi să te întâlnești în viața reală cu cineva de pe o aplicație de dating, trebuie să te asiguri și de siguranța ta fizică.

Pentru a face navigarea în lumea datingului online mai ușoară și mai sigură, am compilat o listă de fapte importante despre datingul online. De asemenea, am adunat câteva sfaturi pentru a selecta cea mai bună aplicație de dating pentru tine și am inclus sfaturi esențiale pentru a rămâne în siguranță în lumea datingului online.

Fapte despre aplicațiile de dating online

Indiferent dacă ești nou în datingul online sau te consideri un expert, este util să ai o înțelegere clară a ceea ce oferă aplicațiile de dating, inclusiv cât de des sunt folosite, cum sunt percepute de alții și chiar cât de sinceri sunt oamenii când își construiesc profilurile. Iată tot ce trebuie să știi despre industria datingului online.

Popularitatea datingului online este în creștere. Se estimează că în 2022 existau 44 de milioane de persoane care folosesc site-uri de dating și aproape 27 de milioane de persoane care folosesc aplicații de dating pe smartphone în Statele Unite. Numărul de persoane care folosesc site-uri de dating este estimat să crească la 53 de milioane până la sfârșitul anului 2024.

Datingul online și-a pierdut o parte din stigmatizare. În 2006, Pew Research Center a constatat că printre americanii care folosesc internetul, 11% au raportat că au utilizat un site de dating. În 2020, Pew a raportat că 30% dintre adulții americani au declarat că au folosit un site sau o aplicație de dating.

Un alt studiu din 2006 de la Pew Research Center a raportat că 66% dintre utilizatorii de internet erau de acord că datingul online este nesigur. Dar cercetările mai recente arată că acest număr a scăzut; un studiu din 2020 arată că 46% dintre oameni consideră că datingul online este nesigur.

Oamenii pot fi nesinceri atunci când folosesc aplicații de dating. Pentru unii, probabil că nu este o surpriză faptul că oamenii pot minți atunci când folosesc site-uri și aplicații de dating.

Cu toate acestea, un studiu a raportat că majoritatea incidentelor de minciuni pe un site de dating online erau minore în comparație cu tipurile mai extreme de minciuni, cum ar fi „catfishing”. De exemplu, persoanele heterosexuale tind să facă mici exagerări în încercarea de a părea mai atractive pentru sexul opus. Bărbații tind să spună că sunt cu câțiva centimetri mai înalți decât sunt în realitate, iar femeile tind să spună că au câteva kilograme mai puțin decât au în realitate.

