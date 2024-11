Cât de sănătos este guacamole, de fapt. Află ce spun experții

Guacamole se potrivește cu multe alimente. Prepararea sa acasă este simplă, iar varianta gata făcută este destul de accesibilă. Singura întrebare care rămâne este: cât de sănătos este, de fapt?

Originară din Mexic, rețeta inițială, preparată acum mii de ani de civilizația aztecă, se făcea din avocado zdrobit, suc de lămâie, roșii și ardei iute. Secole mai târziu, pe măsură ce s-a răspândit în alte zone și culturi, au devenit populare și alte ingrediente, precum ceapa, coriandrul și usturoiul. Dar vedeta acestui sos este, fără îndoială, avocado, care este și ingredientul cu cea mai mare valoare nutrițională.

Avocado, o garanție nutrițională

Cel mai deosebit aspect al avocadoului, din punct de vedere nutrițional, constă în echilibrul dintre cantitatea de apă, mai mică decât la majoritatea fructelor, și cantitatea semnificativă de lipide. Specialiștii în nutriție subliniază faptul că un procent mare din grăsimile conținute sunt mononesaturate, printre care se remarcă acidul oleic, benefic pentru organism.

Și calitățile avocadoului nu se opresc aici, deoarece în compoziția sa bogată în vitamine se află și o parte din secretul său, care îl face un puternic antioxidant. De asemenea, nu trebuie uitată prezența mineralelor, în special potasiul, care are o acțiune remarcabilă asupra mușchilor și sistemului cardiovascular.

Ai nevoie de el în dieta zilnică?

Având în vedere că avocadoul oferă, singur, suficientă garanție nutrițională, din punct de vedere alimentar nu ar avea nevoie de alte suplimente pentru a fi mai sănătos. Avantajul acestui sos este că fructul e consumat într-o formă accesibilă și rapidă, fără neplăcerile care ar putea apărea dacă ar trebui să te gândești la o rețetă sau să pregătești o felie de pâine cu ulei de măsline în cazul în care timpul este limitat, lucru frecvent în zilele noastre.

Academia Spaniolă de Nutriție și Dietetică subliniază că, deși avocadoul, baza principală a sosului guacamole, are proprietăți valoroase, organismul nu are nevoie de un consum zilnic al acestui fruct. În plus, aceiași nutrienți se pot obține din alte alimente din dieta mediteraneană, cum ar fi uleiul de măsline.

Ca orice aliment, și mai ales având în vedere că vorbim despre un sos, este recomandat să nu depășim cantitatea adecvată, indiferent cât de naturale și proaspete sunt ingredientele sale, fie că este vorba de avocado, roșii sau lămâi. Persoanele cu probleme renale trebuie să fie deosebit de atente, deoarece nivelurile ridicate de potasiu din avocado pot afecta aceste organe, potrivit 20minutos.es.

