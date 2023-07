Cât de periculoase pot fi bateriile mici pentru copii. "Se poate întâmplă și în două ore, așa că fuga la spital"

Atena Boca, fondatoarea comunității LaPrimulBebe, a tras un semnal de alarmă privind pericolul bateriilor mici pentru copii, postând mărturisirea unei mămici a cărui copil. atunci când era mic, a înghițit din greșeală o baterie.

"Cât de periculoase pot fi bateriile mici pentru copii. "Unde-i copilul cu bateria"? Se auzi strigând la urgențe la Grigore. Copila cu bateria era a mea și bateria era în ea. Avea un an, tocmai venisem de la mare unde de ziua ei primise o carte cu o orchestra zornăitoare. Copil auditiv nevoie mare ne-a făcut creierul corzi de în două zile s-au epuizat bateriile. Ajunși acasă merg la sertarul cu baterii și aleg 3 dintr-acelea mici și rotunde cât o pastilă. Mă pun pe parchet să le schimb și îmi spun… să le pun bine să nu le înghită.

Cazul fetiței care a murit la 3 zile după ce a înghițit o baterie

Cu 9 luni înainte citisem un articol despre o fetiță de 4 ani din state care înghițise de Crăciun o baterie și care a murit 3 zile mai târziu fiindcă bateria se oprise pe esofag și l-a găurit. Scot șurubul, scot cele 3 baterii mici și le pun în față mea pe jos, adunate. Le pun pe cele noi și încep să învârt șurubul. Între timp ea venise lângă mine în șezut și privea toată desfășurarea. Eu eram cu ochii când la ea când la bateriile vechi. Gata, zic! Îi înmânez viitorul nostru obiect de tortură auditivă și când dau să iau bateriile să mă ridic, mai erau doar două.

Cum mama soarelui că doar m-am uitat la ele mereu. A zburat pe undeva. Mă uit pe lângă mine, sub mine, pe lângă ea… nimic. O ridic, nimic. Sub covor nimic. Aoleu, a înghițit-o zic… că doar Murphy nu doarme. Caut în gură, nimic. Calculele astrofizice îmi spuneau că nu are unde să fie în altă parte. Speriată fug cu ea la baie să o vomite (așa cum am aflat mai târziu că NU se face). Nu ne iese așa că fugim la urgențe unde am răspuns "aici e copilul cu bateria".

Ce se întâmplă dacă o baterie ingerată nu ajunge în stomac?

Venise radiografia. Verdictul - a trecut de esofag, e în stomac, o căutăm în pampers. Dacă nu o găsim în pampers în 7 zile, ne întoarcem. Ce se întâmplă dacă o baterie ingerată nu ajunge în stomac? Se poate lipi de mucoasa esofagului și produce o arsură chimică foarte repede. Se poate întâmplă și în două ore. De ce NU se provoacă vomă în cazul ingestiei? Fiindcă dacă nu s-a lipit de esofag la intrare și bateria a ajuns în stomac, se poate lipi pe drumul de întoarcere. Așa că ochii pe baterii și la cea mai mică bănuiala de ingestie - fugă la spital.

Au trecut 6 ani de atunci și am pus câte o întrebare despre baterii la fiecare curs de prim ajutor la care am fost în acești ani fiindcă subiectul nu era acoperit în prezentări și îmi părea de o importantă majoră. Mi s-a luminat chipul când dr. Irina Bulata-Pop a menționat asta în ultimul eveniment pe care l-am organizat în București. 300 de părinți au aflat atunci ce să facă în situații se urgență în care pot salva viețile copiilor lor. Da, două ore petrecute învățând manevre de prim ajutor și nu numai, pot face diferența dintre viață și moarte. Ochii pe baterii deci, și pe cursurile de prim ajutor. Să fiți bine.

Povestea este a Casandrei, colegă noastră și coordonatorul programelor noastre educaționale. Luna această este luna primului-ajutor în LaPrimulBebe", a scris Atena Boca pe pagina sa de Facebook.

