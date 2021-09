Cât costă un mic la Congresul PNL

„Și Ludovic Orban se vede câștigător înainte de numărătoarea voturilor. Pentru că tot vorbim de voturi, se votează în acest moment. După vot, delegații vin, bineînțeles, la teresa cu mici. Să stă la coadă, se plătește. 4 lei costă un mic. Se iau porții generoase. Cine stă la coadă nu ia doar pentru el, ci pentru mai mulți”, a spus, sâmbătă după-amiază, Cristi Popovici, reporter, într-o intervenție la Antena 3.

La ora publicării acestei știri, delegații prezenți la Congresul PNL votează pentru alegerea preşedintelui partidului, urmând să decidă între cei doi candidaţi, Ludovic Orban şi Florin Cîţu. Cei doi candidaţi la şefia PNL s-au fotografiat cu susţinătorii.

Florin Cîțu le-a cerut delegaților de la Congresul PNL să îl voteze, pentru că își face bine treaba. El a spus că a început spălând vase în SUA și a ajuns în conducerea unor bănci naționale. „Mă voi bate pentru PNL așa cum nu au știut, nu au vrut sau nu au putut alții să o facă”, a declarat Florin Cîțu.

„Fraților, ce facem cu guvernarea?” – s-a adresat Ludovic Orban colegilor săi la Congresul PNL. El spune că niciodată nu a existat o cotă de neîncredere atât de mare pentru un premier sau un Guvern, așa cum este Guvernul Cîțu. Ludovic Orban a susținut că are soluții pentru criza politică.

Cițu spune că a avut discuții cu USR PLUS

Florin Cîțu a mai spus că a avut discuții cu USR PLUS și că cele mai mari șanse le are coaliția de guvernare. De cealaltă parte, USR PLUS a transmis că nu poate continua guvernarea cu Florin Cîțu premier.

Întrebat sâmbătă dacă sunt șanse pentru refacerea coaliției, Florin Cîțu a spus: „Da. Cele mai mari șanse le are coaliția de guvernare. Am avut discuții. Am avut discuții cu domnul Ghinea, vine luni la semnarea PNRR, deci am avut discuții”.

Premierul a fost întrebat, de asemenea, dacă cu Dacian Cioloș președinte al USR PLUS sunt mai mari șanse de refacere a coaliției, premierul a răspuns: „Spre deosebire de partenerii noștri de coaliție, noi nu spunem cine să fie președintele USR”.

USR PLUS a anunțat sâmbătă că nu poate continua guvernarea cu Florin Cîțu premier.