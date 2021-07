Cât costă concediul lui Messi. Superstarul argentinian a închiriat un conac pe malul Atlanticului

Leo Messi a închiriat vila din Miami pentru 30 de zile, perioadă pentru care plătește 200.000 de dolari, conform Profimedia. Messi plătește așadar circa 6700 de dolari pentru fiecare noapte. Imaginile cu locuința sunt de-a dreptul impresionante.

Conacul din Key Biscayne are patru etaje, cinci dormitoare, alte camere de recreere, șase băi și o sală de jocuri. De asemenea, locuința de vacanță dispune de o piscină grandioasă și o grădină impresionantă, pe lângă garajul în care încap mai multe mașini.

Proprietatea închiriată de familia Messi îi aparține unui argentinian, Sergio Roitberg, președintele firmei Newlink și autor al unui bestseller pe continentul american. Aceasta a fost construită în 2013.

Leo Messi a condus Argentina spre câștigarea trofeului Copa America, după care a plecat în vacanță. Argentina a învins Brazilia în finala Copa America, scor 1-0. Din 1993 aștepta Argentina să câștige din nou Copa America, potrivit Jurnal.md.

Xavi spune că Messi rămâne la FC Barcelona chiar dacă i-a expirat contractul

Mijlocașul spaniol de legendă Xavi Hernandez, care a făcut istorie la FC Barcelona, a abordat un interviu despre mai multe subiecte de actualitate din fotbal, anunță Marca. Înainte de „Campusul Xavi” de această vară din Collell, Barcelona, Xavi a abordat situația inedită în care se află Lionel Messi, după ce și-a lăsat contractul cu catalanii să expire.

„Vom vedea cum se desfășoară situația. Simt că Messi este fericit la Barcelona. Sunt toate șansele ca el să-și reînnoiască contractul și consider că merită acest lucru”, a transmis Xavi, pentru Movistar. „Barcelona are nevoie de Leo, iar Leo are nevoie de Barcelona, în câteva zile se va și rezolva situația. Caută să fie fericit și el este fericit în Barcelona. Sunt sigur că acest lucru se va întâmpla”.

Xavi Hernandez, surprins de puștiul Pedri care dă tonul echipei Spaniei la EURO 2020

Când vine vorba de mijlocașul de 18 ani Pedri, legitimat tot la FC Barcelona, Xavi este foarte impresionat de forma pe care o arată la Campionatul European. „M-a surprins cel mai mult fiindcă are doar 18 ani. Arată că este cu o clasă în plus față de toată lumea. Este un jucător inteligent, cu multe calități și viziune... Este un talent și trebuie să fii cu ochii pe el”, a transmis mijlocașul care a câștigat în cariera sa opt titluri LaLiga și patru trofee UEFA Champions League.

Totuși, Xavi nu este surprins de criticile primite de echipa națională a Spaniei în legătură cu unele prestații de la turneul final. „Îmi pare că ceea ce se întâmplă este normal fiindcă în Spania există un mediu foarte critic, nu există prea mare legătură între echipă și presă”, a conchis Xavi Hernandez (citește mai mult AICI).