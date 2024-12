Casa Albă, noi clarificări privind misterul dronelor observate în nord-estul SUA - Video

Acesta a zis faptul că ”toate funcţionează legal şi într-o manieră autorizată”, scrie AFP. ”Încercăm, cu bună-credinţă, să fim cât mai deschişi şi direcţi posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, John Kirby, după ce preşedintele ales Donald Trump a cerut administraţiei Biden să spună mai multe despre acest fenomen larg comentat pe reţelele sociale.

La un an şi jumătate de la incidentul balonului venit din China doborât de Statele Unite şi despre care Beijingul asigurase că nu a fost folosit pentru activităţi de spionaj, unii aleşi, ca reprezentantul republican al statului New Jersey în Camera Congresului Chris Smith, au agitat ameninţarea unui stat străin precum Rusia, sau chiar China, fără nicio dovadă care să o susţină.

Autorităţile americane caută de câteva zile să liniştească populaţia, în timp ce înregistrările video cu lumini pe cer invadează reţelele sociale.

