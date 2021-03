Carmen Tănase dezvăluie că a tratat-o dr. Flavia Groșan: În trei zile eram pe picioare. Asta deranjează

”În clipa în care a apărut articolul (n.r. cu opiniile care au dus la audierea de la Colegiul Medicilor) despre doamna doctor (Flavia Groșan n.r.), eu am simțit un gol în stomac, pentru că știam ce va urma”. a spus Carmen Tănase, la Antena 3.

Tratament după un apel pe Facebook: În trei zile eram pe picioare

Celebra actriță a dezvăluit: ”Eu nu o cunosc personal pe doamna doctor, dar doamna doctor m-a ajutat într-un moment în care eram puțin derutată, a răspuns extraordinar apelului meu, pe Facebook, pentru că nu aveam numărul dânsei de telefon, o urmăream, îmi plăcea modul de a gândi și modul de a scrie, și, atunci când am avut nevoie, am spus că dânsa este medicul la care voi apela. În 10 minute mi-a dat numărul de telefon și am vorbit cu dânsa la telefon, mi-a dat un tratament, după ce i-am explicat despre ce este vorba, și în trei zile eram pe picioare”.

”Important este că am câștigat un prieten, un om deosebit, un medic excepțional, care, pe lângă știință, are empatie, bunătate, este solară și este normală și văd că asta deranjează foarte tare” a spus Carmen Tănase.

Vezi și: Schema de tratament pentru COVID a medicului Flavia Groşan: Eu consider că este minunată