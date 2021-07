Caricaturistul care l-a ilustrat pe Profetul Mohamed cu bombă în loc de turban a murit

Caricaturistul danez Kurt Westergaard, care a devenit faimos pentru desenul său cu Profetul Mohamed care i-a scandalizat pe musulmani la nivel internațional, a murit la 86 de ani. Conform BBC, bărbatul a fost răpus de o boală cronică, a explicat familia sa, duminică. Westergaard a fost caricaturist pentru ziarul conservator Jyllands-Posten de la începutul anilor 1980.

Westergaard a devenit faimos în 2005 pentru imaginea sa cu Profetul Mohamed publicată în ziarul menționat. Desenul său a fost unul dintre cele 12 publicate de ziar pentru a semnala autocenzura islamistă și pentru a critica alte aspecte ale acestei religii. În caricatură era ilustrat profetul cu un turban în formă de bombă.

