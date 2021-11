Care sunt singurele DOUĂ persoane cărora Regina Elisabeta le răspunde personal la telefon. Nu e vorba nici de Charles, nici de William sau Kate Middleton

Nu mai este un secret că la Casa Regală telefonul fix este vedetă, dar cu toate acestea, se pare că Regina Elisabeta are un telefon mobil pe care-l folosește pentru a vorbi cu două persoane. Cei care sunt în subordinea Suveranei îi comunică mereu mesajele importante pe care aceasta dorește să le transmită fie rudelor sale, fie altor personalități de seamă.

Cu toate acestea, când vine vorba de 2 persoane din Familia Regală a Marii Britanii, Regina Elisabeta răspunde personal la telefon.

Jonathan Sacerdoti, un apropiat al Familiei Regale a Marii Britanii, a povestit totul într-un podcast pentru The Royally US.

"Aparent, Regina are două persoane cu care vorbește cel mai mult la telefon și, de asemenea, se pare că are până la urmă un telefon mobil, un Samsung cu un sistem anti-hackeri făcut special de MI6 pentru ca nimeni să nu vadă ce are în telefon", a spus Jonathan Sacerdoti.

Chiar dacă majoritatea ar spune că e vorba de copiii ei, această presupunere nu e în totalitate greșită. Cele două persoane cu care Regina Elisabeta a II-a vorbește foarte des sunt Prințesa Anna, fiica ei, și John Warren, managerul Reginei, potrivit Page Six.

După ce Regina Elisabeta s-a mutat la castelul Windsor pentru a se izola, aceasta a fost surprinsă de nenumărate ori folosind un telefon rotativ de modă veche, iar în ultimele zile, până și Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a fost surprinsă într-un videoclip, în timp ce vorbea la un telefon cu fir, la fel ca al Reginei.

Deși Ducesa obișnuiește să folosească telefonul mobil pentru activitățile zilnice, atât ea, cât și Prințul William au tendința de a folosi telefonul fix atunci când vine vorba de dirijarea problemelor administrative.

Care este motivul pentru care Regina Elisabeta, Kate Middleton și ceilalți membri folosesc telefoanele cu fir

Phil Dampier, expert regal, a dezvăluit motiul pentru care Familia Regală nu a renunțat la telefoanele cu fir.

Acesta a declarat că Familia Regală alege să folosescă telefonul cu fir pentru că este mult mai ușor de folosit atunci când au de gestionat trenuri administrative, de asemenea, a mai spus despre Regină că nu este adepta schimbărilor.

"Regina nu crede în schimbare de dragul schimbării și, dacă se simte confortabilă cu ceva, o folosește de ani de zile", a declarat Phil Dampier, potrvit Daily Mail.

În plus, Dickie Arbiter, fostul purtător de cuvânt al Reginei, a spus că Suverana este foarte cumpătată și nu consideră că are sens să schimbe ceva dacă încă îi este de folos și că aceste telefoane se potrivesc estetic.

"Dacă locuiți într-un castel medieval, de ce să puneți ceva modern? Ai fi foarte surprins de cât de mulți oameni folosesc telefoane cu cablu, câte persoane au case în stil vechi. Acest telefon arată mai bine decât orice altceva modern", a Dickie Arbiter.

Cadoul pe care Regina Angliei îl face tuturor angajaților ei de Crăciun

Regina Elisabeta le oferă celor peste 1.500 de angajați ai săi același cadou în fiecare an.

Potrivit site-ului oficial al Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a a Angliei oferă fiecărui membru al personalului său o budincă de Crăciun, în conformitate cu o tradiție începută de bunicul ei, George al V-lea. Cu toate că pe vremuri personalul primea o budincă de Crăciun de lux, de la Harrods sau Fortnum & Mason, în acest an Regina ar urma să apeleze la un brand comercial, mai ieftin.

Potrivit revistei Hello, citat de a1.ro, personalul va primi un desert în valoare de 8 lire, care o ajută pe Suverană să economisească o sumă considerabilă de bani. Având atât de mulți angajați, în aceste vremuri grele până și conducătoarea Marii Britanii s-ar gândi la reducerea cheltuielilor.

Pe lângă budinca festivă, personalul primește anual și o felicitare de la Regină. În plus, angajații cu vechime ai Elisabetei a II-a au parte și de un voucher suplimentar.

Asta nu e tot, pentru că potrivit surselor regale, membrii personalului primesc un e-mail încă din luna martie în care sunt întrebați ce ar dori de la Regina lor, iar aceasta le face pe plac cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Și cei mai tineri angajați ai Elisabetei a II-a primesc un voucher simbolic, în semn de bun venit în echipa Suveranei.

Un bucătar chef al Casei Regale britanice a scos la iveală secrete din interiorul familiei și despre ceea ce mănâncă Regina Elisabeta.

Graham Tinsley, chef-ul care a gătit pentru Majestatea Sa de nenumărate ori, a dezvăluit că trebuia să radiografieze preparatele Reginei Elisabeta, înainte de a-i fi servite la cinele de stat.

Cheful irlandez a făcut uimitoarea declaraţie în timpul unui interviu oferit celor de la revista Hello! săptămâna aceasta.

