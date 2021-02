Cântărețul Raoul, decizie DEFINITIVĂ. Judecătorii au dat sentința. Ce PEDEAPSĂ a primit

Rareș Borlea, cunoscut drept Raoul, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și patru luni de muncă în folosul comunității. Mai mult, cântărețul se pare că nu este străin deloc de faptele penale, având aproximativ opt abateri în acest sens.

După ce a primit această condamnare acum câteva luni, artistul a solicitat anularea ei, în timp ce procurorii care solicitaseră pedeapsă cu executare, a fost respinsă.

Judecătorii au dat o sentință definitivă în dosarul artistului

Meciul dintre condamnatul Rareş Cornel Borlea, alias Raoul, și Parchet s-a terminat definitiv, artistul rămânând în libertate, dar cu un cazier pătat.

Judecătorii l-au obligat pe Raoul să achite și cheltuielile de judecată, 300 de lei, o sumă infimă comparativ cu amenzile penale de zeci de mii de lei pe care le-a plătit până acum.

"Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea şi inculpatul Borlea Rareş Cornel împotriva sentinţei penale nr. 508 din data de 11.11.2020 a Judecătoriei Buftea – Secţia Penală, pe care o menţine. Obligă apelantul-inculpat Borlea Rareş Cornel la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea vor rămâne în sarcina statului. Definitivă", au decis, zilele trecute, magistrații Curții de Apel București, arată spynews.ro



Raoul nu a nagat problemele pe care le are cu legea și acum ceva timp povestea toate problemele prin care a trecut.

Raoul, condamnări penale:

– 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere aplicată prin sentinţa penală nr. 916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa;

– 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere şi amendă penală de 2.250 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila;

– amendă penală de 2.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 702/21.06.2017 a Judecătoriei Alba Iulia;

– amendă penală de 4.500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 1932/30.10.2018 a Judecătoriei Târgu Jiu;

– amendă penală de 20.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 972/22.05.2019 a Judecătoriei Braşov;

– amendă penală de 25.500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 282/18.06.2020 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti;

– amendă penală de 5.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 17/01.02.2018 a Judecătoriei Avrig;

– amendă penală de 2.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 3/08.01.2018 a Judecătoriei Focşani.