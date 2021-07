Când va lovi valul 4-Delta în România. Epidemiolog, DATE: Este oficial, debutează violent

"Tulpina Delta (B1.617.2 sau indiana) este oficial dominanta in Europa, mult mai repede decat ne asteptam.



De saptamana asta incepe numaratoarea inversa pentru valul 4 si la noi. Cred ca e momentul potrivit sa schimbam si nomenclatura valurilor adaugand tulpina dominanta acolo unde se cunoaste (ex: valul Delta-4), mai ales ca sunt tari in care unele valuri lipsesc sau au fost cumulate in unul singur.



Avand in vedere ca evolutia situatiei din Romania este greu de prezis cu ajutorul datelor curente, e necesar sa extrapolam scenarii pe baza evolutiei din alte tari (aflate in val) pana la consolidarea unor trenduri autohtone.



Mai jos aveti o comparatie intre Marea Britanie (tara cu cel mai bun sistem de monitorizare COVID-19 din lume) si Indonezia (epicentrul actual al pandemiei).



Ambele tari se afla la varful valului 4 cu varianta Delta (indiana) si au un numar apropiat de cazuri de COVID-19 zilnic dar contextul este diferit. Marea Britanie are in medie 45,000 de cazuri pe zi in contextul unei populatii vaccinate in proportie de 65%. Indonezia are in medie 49,000 de cazuri pe zi in contextul unei unei populatii vaccinate in proportie de 15%.



Aceasta face ca Indonezia sa aibe astazi 1,300 de decese pe zi, de peste 20 de ori mai multe fata de Marea Britanie care are in medie 60 de decese pe zi.



Vaccinarea este fara indoiala responsabila de aceasta diferenta pentru ca, spre deosebire de valul 3 care a fost produs de tuplina Alpha in Anglia si de tulpina Beta in Indonezia, tulpina Delta este acum dominanta in ambele tari.



Asa cum se observa, vaccinarea nu poate impiedica valul Delta insa il poate reduce mult atat ca numar cat si ca gravitate. Cand comparam diferenta dintre valul 3 si valul 4 in cele doua tari, observam ca in Indonezia valul Delta este de 4 ori mai mare decat valul Beta in vreme ce in Marea Britanie este asemanator dar ceva mai mic decat valul Alpha.

"Valul Delta-4 debuteaza relativ violent si ajunge la apogeu in aproximativ 4 saptamani"





Avand in vedere ca populatia din Romania are o rata de vaccinare de 25% (apropiata de cea din Indonezia) dar o rata de infectare de peste 30% (apropiata de cea din Marea Britanie) in valul 2 si 3, ne putem astepta ca severitatea valului 4 in Romania sa se situeze intre cele doua repere.



Asa cum se vede din grafic, valul Delta-4 debuteaza relativ violent si ajunge la apogeu in aproximativ 4 saptamani. Acelasi aspect il va avea si in Romania dar la noi va fi vizibil doar in spitale pentru ca testarea preventiva a fost abandonata.



Avand in vedere ca in ritmul actual nu vom avea 30% din populatie vaccinata decat in luna octombrie 2021 si ca imunitatea ajunge la nivelul optim la 30 de zile dupa vaccinare, vaccinarea la debutul valului si in val nu ne poate scoate din val. Valul 4-Delta este acum o certitudine pentru Romania si va debuta odata cu dobandirea dominantei variantei Delta, in urmatoarele 1-3 saptamani si ne va surprinde nevaccinati.



Nu putem anticipa unde si cand va fi varful datorita gradului inalt de cosmetizare politica a datelor oficiale, insa putem extrapola pe baza datelor din cele doua tari ca in cel mai fericit caz va fi la fel de inalt ca valul Alpha-3 (5 mii de cazuri pe zi) si in cel mai rau caz de 4 ori mai sever (20,000 de cazuri pe zi). Sa speram ca vom avea parte de un scenariu fericit cu un varf intre 4 si 6,000 de cazuri pe zi si un procent mic de internari si decese.



Este prea tarziu sa sa ne mai pregatim la nivel national pentru cel mai rau scenariu, insa tu o poti face vaccinandu-te. Mai avem doar 2-3 saptamani sa ne vaccinam pentru a evita ca familia noastra sa devina victima a noului val de infectari.", a scris medicul Octavian Jurma, pe Facebook.