Când se încălzește vremea și scăpăm de furtuni. Elena Mateescu, ANM: Temperaturile vor fi în creștere, cu valori de până la 26 de grade

Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus cum va fi vremea în perioada următoare în contextul în care astăzi mai multe zone din țară sunt sub avertizare de Cod Roșu de ploi torențiale, inundațiile provocând victime, dar și pagube materiale însemnate.

Este prăpăd în mai multe zone din țară. Administrația Națională de Meteorologie a emis în timpul nopții, dar și în timpul acestei dimineți, mai multe avertizări nowcasting Cod Roşu de vreme instabilă, iar Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, mai multe atenţionări de inundații. În acest context, directorul ANM, Elena Mateescu a spus la ce ne putem aștepta în zilele următoare în privința vremii.

"Este o situație care pentru această săptămână era anticipată și prin estimările privind a doua jumătate a lunii septembrie, care viza partea de est și de sud-est a țării de cantități importante de precipitații în acest interval. Dar trebuie să vorbim și despre răcirea semnificativă din punctul de vedere al regimului de temperaturi pentru că deja se resimt în toată țara valori scăzute, fie că vorbim de maxime, fie că vorbim de minime, în următoarele zile, astăzi, mâine și chiar la debutul săptămânii viitoare - luni - valori de cel mult 12-14 grade în regiunile intracarpatice și în vestul țării, exceptând zona Dobrogei, până la cel mult 17-18 grade, în zona Dobrogei posibil 24 de grade.

De abia de miercuri temperaturile vor fi în creștere cu valori în sud, vest și est de 25-26 de grade. Până marți însă trebuie să monitorizăm atent ceea ce înseamnă posibilitatea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase, mai ales în estul țării, să fie atent monitorizate și să încercăm să diminuăm impactul acestora", a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Anomaliile vremii. La noi plouă cu găleata, în alte țări din Europa deja ninge

Elena Mateescu a vorbit și despre anomaliilor vremii. Spre exemplu, deși multe localități din Galați sunt acum sub ape, în orașul Galați nu a plouat deloc. Și asta nu este tot. Sunt și alte țări din Europa care se confruntă cu situații similare. Spre exemplu în Belgia și Austria a nins deja, la nivelul Europei existând și alte țări care se află sub avertizări de Cod Roșu sau Cod Portocaliu.

"În special Europa centrală, acolo unde impactul Ciclonului Boris a fost unul devastator am putea să spunem, dacă luăm în considerare că în țările aflate sub incidența Codului Roșu am avut cantități de apă de peste 250-300 de litri în 12 ore și dacă luăm și stratul consistent de zăpadă semnalat, cu siguranță reprezintă o situație atipică pentru această perioadă, prea devreme, cel puțin cu stratul consistent, chiar dacă vorbim de zona Austriei, dar și cantitățile enorme de precipitații care și în Europa centrală au avut un impact semnificativ. Voiam să menționez că pot fi încadrate în categoria dezastrelor naturale", a declarat Elena Mateescu.

