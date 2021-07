Cățelușă, abandonată la un loc de joacă din București: "Stăpânii s-au mutat și nu o mai doresc. De trei zile, plânge"

"Această căţeluşă a fost abandonată acum trei zile, legată la un loc de joacă pentru copii. Din câte am înțeles, stăpânii s-au mutat şi nu o mai doresc. Este o căţeluşă tânără, care se pare că este și foarte loială. De trei zile plânge la scara blocului, aleargă pe străzi speriată. Cred că are în jur de un an. În zonă sunt oameni deranjați de prezenţa ei și foarte mulți câini. Este de talie mică. Vă rog, dacă are cineva o bucățică de curte sau un petic de covor și pentru ea, nu ezitați să îmi scrieți", a scris femeia care a găsit animalul.

Mai multe detali privind adopția AICI.

Și alte suflete își caută un cămin.

Kola Kariola: "Nicio cerere de adopţie, în schimb sute de mesaje care ne cer să preluăm căţei sau pisici. Este imposibil în acest moment să mai preluăm ceva, doar dacă, printr-o minune, nu apar cereri de adopţie... Fru-Fru, căţeluşa cu maxilarul rupt, adusă din Focşani, este pregătită să plece acasă. Guriţa ei este în refacere după intervenţia chirurgicală, dar ca stare generală se simte foarte bine, mănâncă bine, este veselă şi dornică de joacă.

În prezent o găzduieşte o doamnă minunată şi are ca partener de joacă o altă căţeluşă cu care se înţelege de minune. Însă fosterul, aşa cum ştiţi, este pe o perioadă scurtă de timp. Iubeşte şi pisicile şi oamenii care-i câştigă încrederea. Fru-Fru are 4 luni, schema vaccinare în curs, deparazitată, microcipată. Învaţă zi de zi lucruri noi. Este o căţeluşă energică, dar nu exagerat. Mai are de învăţat pe parte de dresaj, dar este mică şi are tot timpul din lume. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii".

Vezi AICI foto.

Kola Kariola: "Max este câinele adus din Orăştie, zdrobit în urma unui accident, cu şanse minime să-şi păstreze lăbuţele, însă, ca de obicei, dl. dr Rugină Lucian l-a "reparat" complet, salvându-i toate lăbuţele. Bineînţeles, a fost o perioadă lungă de recuperare, fixatoare, operaţii etc. L-am promovat intens în perioada de refacere, însă nimic. A stat în adăpost, a plecat în adopţie, însă s-a întors. Am reuşit să îi găsim un foster cât să nu-l reîntoarcem la adăpost, dar Max încă nu şi-a găsit familia permanentă. O căutăm disperaţi pentru Max. Este un căţel trecut prin multe, este un căţel tare bun şi nu am vrea ca viaţa lui să se termine în adăpost".

Vezi AICI foto.