Bulai, revoltă la Televiziune, în timpul Revoluției: Nouă ne-au dat napolitane, altora caşcaval şi salam. Atunci am avut o revelaţie

"În clădirea Televiziunii, am stat la direcţia programe, în noaptea aia, unde primeam telefoane. Nu se întreba nimeni nimic, că erau vreo câteva zeci de oameni. Primeam telefoane: "Arde Policolorul", "E apa otrăvită!". Le trimiteau ăia din televiziune care şi lucrau acolo la programe, sunau în studio sau la etajul 11 unde era conducerea. Nu ne-am întrebat că nu o fi adevărat. Nu ne-am întrebat o chestie simplă: cine ştia numărul de telefon de la Televiziune, pe vremea aia, că nu suna publicul? Era o aberaţie să sune atâta telefonul.

Nu ne-am prins. Cineva mai bătrân dintre noi a zis: "Bă, o fi adevărat? Hai să verificăm, hai să vedem...". Tocmai primise un telefon că arde Policolorul. "Bă, are cineva o rudă?" - "Am eu o mătuşă". Era linişte, nu era nici pe dracu. Am decis să încercăm să le verificăm, dar ştii ce s-a întâmplat? Nu a mai sunat telefonul. Îţi dai seama că eram urmăriţi?

Eu am făcut o revoltă acolo, că îmi era foame. Gurmand, ce să faci? Ne-au dat napolitane. Au luat de la bufet - l-au spart. Erau napolitanele alea de acum 20 de ani, vechi, vai de mama lor, dar am mâncat de foame. Nu mâncasem nimic în ziua aia şi era noapte deja. Când cu arestarea lui Nicușor.... La un moment dat, alergu unii după el să îl prindă - o tâmpenie - şi m-am dus şi eu să văd de unde veneau ăştia. Erau la parter, îl aşteptau să iasă de la toaleta.

Am mers şi eu cu grupul mare sper lifturi să îl ducă la etajul 11 şi apoi la studioul 4.(...) Văd o tipă îmbrăcată în halat alb, care era de la bufet probabil. Avea o tavă mare. Avea caşcaval şi salam de Sibiu. În loc de pâine, era caşcaval, felii din alea groase. Când am văzut-o, am luat-o frumos de mână şi am întrebat-o: "Unde mergeţi cu astea?" - "La etajul 11, la conducere. Există conducere, că noi credeam că noi conducem? Dintr-odată, am avut o revelaţie. Deci ăia erau la conducere de un număr de ore, era aceeaşi zi şi noi avem napolitane şi ei aveau caşcaval şi salam. Am făcut un scandal pe acolo... În 20 sau 30 de minute, au apărut trei coşuri mari, pline cu bunătăți. Am avut ce mânca. Îţi dai seama că nu le aveau acolo, le-au adus", a povestit Alfred Bulai în emisiunea Nod în Papură, de la DCNews TV.

Emisiunea completă, în materialul video de mai jos:

