Boxerul Manny Pacquaio se retrage din activitate

"Mi-e greu să accept că s-a încheiat cariera mea de boxer. Astăzi vă anunţ că mă retrag. Celor mai înfocaţi fani şi celui mai important sport din lume, vă mulţumesc! Mulţumesc pentru toate amintirile minunate. Aceasta este cea mai grea decizie pe care am luat-o vreodată, dar sunt împăcat cu ea. La revedere, boxului", a scris Pacquiao, pe Twitter.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA