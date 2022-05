Bogdan Hossu: Pâinea românului va ajunge, probabil, la 6 lei sau chiar mai mult. Producătorii, oferte mai atractive în străinătate

Bogdan Hossu, liderul sindicatului CNS „Cartel Alfa”, a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce se întâmplă”, difuzată joi la DCNews și DCNewsTV.

„Nu avem puterea de cumpărare a unor state bogate care își permit să achiziționeze la prețuri mult mai ridicate. De exemplu, creșterea prețului grâului de două sau de trei ori va face ca pâinea românului să crească, probabil, la 4 lei, 6 lei sau chiar mai mult, ceea ce ne va face să scădem numărul de cantitați de pâini achiziționat. Acest lucru nu înseamnă că producătorii de grâne nu vor avea cui să vândă. Nu vor avea cui să vândă în România, dar în momentul respectiv vor avea oferte multe mai bănoase și mai atractive de vânzare către exterior. Iar noi, spre deosebire de alte țări din estul Europei, nu am luat măsuri preventive de siguranță”, a spus Bogdan Hossu, liderul sindicatului CNS „Cartel Alfa”.

„Să nu uităm că în agricultură există un ciclu, care este, de obicei, cam de un an. De aceea a fost și această exploziție de inflație pe care am resimțit-o la produsele alimentare, pentru că țăranii, ca și producătorii, au văzut că politica Guvernului este de a menține prețul ridicat la gaz, energie electrică, și au zis, bun, și primăvara viitoare de unde o să am resurse să pornesc un alt ciclu agricol, o altă producție?! Deci trebuie să pun deoparte bani de astăzi ca să am cu ce să cumpăr sămânța, îngrășămintele, să fac operațiile agricole pentru anul viitor”, a explicat Bogdan Hossu în cadrul interviului.

Hossu, lider CNS Cartel Alfa, la „Ce se întâmplă” / DC News. Sez 2, ep 27

