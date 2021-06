Bogdan Chirieac avertizează: ”Se pregătește și se va întâmpla!” Ce urmează pentru români

Ce se pregătește pentru români

„Au spus că vor să privatizeze ce a mai rămas. Păi, mare lucru nu a mai rămas. Sunt câteva, mai e Hidro Electrica, mai e Nuclear Electrica. Combinatele alea carbonifere din sudul României, înțeleg că au acceptat negocierea cu Uniunea Europeană și vor fi închise. Deci acolo va fi, cum să spun, plânsul și scrâșnirea dinților pe minele din Oltenia. Oamenii știu, a mai apărut în presă, dar probabil că majoritatea nu știu ce li se pregătește, dar se pregătește și se va întâmpla.

În afară de cele 2 companii care sunt intens profitabile, Hidro Electrica și Nuclear Electrica, probabil că nu va fi interes pentru alt tip de companii din România. Pentru Tarom, de pildă, mă îndoiesc că se va găsi un investitor, se vor cumpăra numai sloturi orare și cu asta sănătate, bucurie, pace.

La CFR Marfă sau CFR Călători, care de asemenea sunt adânc, adânc îngropate nu știu ce măsură se dorește acolo, să intre acolo, să facă, mai ales că starea infrastructurii la calea ferată este deplorabilă.

Oricum, oamenii ăștia au ajuns la guvernare și au fost votați, au o majoritate. Au anunțat ce au de gând să facă și poporul muncitor a fost de acord. Și aici doar o secundă mai îndrăznesc să subliniez ce a spus colega voastră, că din 57 de măsuri, 55 au fost anulate (din PNRR, n.r.), HoReCa nu a primit nimic, România este grav afectată în acest domeniu, între timp au distrus stațiunea Mamaia”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la România TV.

Lovitură și pentru turism, proiecte fără viziune

„Avem nenumărate rapoarte, o să și prezentăm dovezi și reportaje de DC News. Au mărit plaja. O să spuneți că e bine, era plaja în Mamaia 150 de metri, iar acum are între 350 și 500 de metri. Cu un proiect european, niște olandezi, problema este că e impracticabilă, n-ai cum să mergi 400 de metri cu copii mici pe plajă să ajungi la mare”, a explicat Bogdan Chirieac.

„Zici că te cazezi la un hotel pe plajă, la malul mării, dar nu prea mai e la malul mării”, a completat gazda emisiunii.

„Vă dați seama! Și mai sunt și necesități firești, nu sunt toalete, unde faci, cum se întâmplă? Deci toată lumea acum, am vorbit și cu operatori din turism, de acolo, sunt disperați. S-a întâmplat în câteva luni de zile, nimeni nu a părut interesat și acum Mamaia este distrusă. Și acest proces am înțeles că va continua și în restul litoralului românesc. E bine să faci plajă acolo unde nu e, dar când erau plaje deja foarte mari, să le triplezi... chestiunea asta dovedește că, într-adevăr, nu a avut nimeni nici un fel de viziune și că funcționarii ăia de stat care s-au gândit doar la procesul de eroziune, nu și la turism. Deci de ce faci asta? Plaja e pentru plajă sau plaja e pentru exploatare turistică, sănătate, relaxare, bucuria oamenilor și așa mai departe. Nu au dat nimic pentru HoReCa și acum au distrus ceea ce încerca să fie Saint Tropezul de România. Lumea înțeleg că nu mai are ce să caute la Mamaia, mai ales că e și invazie de gărgărițe, am dat și pozele ieri (pe dcnews, n.r.). Dar asta să spunem că la un moment dat o trece că nici acolo nu s-a făcut dezinsecție, ca și la București”, a adăugat Chirieac.

„Și la București să știți că sunt țânțari, buburuze și ce mai vreți dumneavoastră”, a adăugat gazda emisiunii.

„Și căpușe mai ales”, a concluzionat Chirieac.

„Și șobolani”, a făcut gazda o ultimă precizare.

Acest articol reprezintă o opinie.