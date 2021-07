Bode: Masca de protecţie rămâne obligatorie şi după 1 august 2021

Ministrul Lucian Bode a declarat, luni, 26 iulie, că structurile MAI verifică dacă se respectă portul măştii de protecţie, în caz contrar fiind date amenzi.

„Verificăm respectarea măsurilor de protecţie sanitară care încă sunt în vigoare. Portul măştii la interior este o măsură obligatorie şi chiar o să vă dăm o informaţie legată de măsurile pe care le vom lua de la 1 august, masca va rămâne obligatorie şi după 1 august. Structurile noastre aplică în continuare sancţiuni pentru nerespectarea măsurilor de protecţie sanitară în fiecare zi. Transmit un mesaj cât se poate de clar, către populaţie, vă rog să respectaţi în continuare măsurile de protecţie sanitară”, a spus, luni, ministrul Lucian Bode.

Ce se întâmplă de la 1 august 2021

„Ne uităm cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă la alte state din Europa, ne uităm la măsurile pe care ei le-au luat. Noi suntem în etapa în care am relaxat o parte din măsuri gradual, aşa cum le-am şi introdus. intenţionăm ca de la 1 august să venim cu o completare, nu cu măsuri de relaxare neapărat noi, ci o creştere, spre exemplu, a numărului de participanţi la evenimente private, dar tot o relaxare în sensul bun al cuvântului poate fi catalogată şi această măsură”, a declarat ministrul.

„Vom lua aceste măsuri aşa cum ne-am angajat, dar angajamentul nostru trebuie să aibă un partener, cetăţenii. Și cetăţenii trebuie să respecte măsurile de protecţie sanitară”, a mai declarat ministrul Lucian Bode.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a făcut și primele declarații după weekendul cu multe decese în urma accidentelor rutiere. „Dacă ne uităm pe statistică, din nefericire România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere. Raportându-ne la anul 2019, pentru că anul 2020 a fost un an atipic care nu poate fi luat ca an de referință în ceea ce privește numărul de accidente rutiere grave pe drumurile publice, am avut spre exemplu 8.125 de răniți grav. Doar în anul 2019. Dacă ne raportăm la semestrul I din 2021, avem 1.667. Deci în 6 luni, numărul accidentelor grave, persoanelor decedate și răniților grav a scăzut în raport cu anul 2019”, a spus Bode. Continuarea, AICI!