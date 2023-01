Blue Monday, 16 ianuarie, cea mai tristă zi a anului. Cum să îi faci față

Blue Monday are loc în fiecare an în a treia zi de luni a lunii ianuarie. Semnificația acestei zile este plină de controverse, deoarece se presupune că este cea mai tristă zi a anului. Mulți dintre noi ne aflăm într-o situație mai ciudată în această perioadă a anului, uitându-ne la facturile cardurilor de credit de după Crăciun și realizând că s-ar putea să încălcăm deja planurile pentru noul an. Este inevititabil să fii trist astăzi?? Citiți mai departe și decideți voi.

Cum a apărut "Blue Monday"

Conceptul "Blue Monday" a apărut în 2005, în urma unui comunicat de presă al companiei britanice de turism Sky Travel, în timpul unei cascadorii de PR. Citându-l pe psihologul Dr. Cliff Arnall, o formulă care indică a treia zi de luni din ianuarie a descris ziua ca fiind cea mai sumbră a anului. Aparent, această ecuație reușește să calculeze cu precizie cea mai deprimantă zi a anului.



Formula lui Arnall ia în considerare mulți factori, inclusiv vremea în această perioadă a anului, nivelul probabil de îndatorare al oamenilor, perioada de după Crăciun și planurile de Anul Nou, în general niveluri mai scăzute de motivație și sentimentul nevoii de a acționa.

De la lansarea acestui concept, dezbaterile sunt în desfășurare. Această teorie poate avea sens, dar în realitate, unii experți consideră că este vorba doar despre pseudoștiință. Știința din spatele formulei este frecvent pusă la îndoială. Unul dintre colegii de universitate ai lui Arnall, dr. Dean Burnett a comentat: "Nu există o depresie de 24 de ore".



Există o afecțiune cunoscută sub numele de Tulburare afectivă sezonieră (TAS), care este o formă de depresie care se poate manifesta în anumite anotimpuri. Cu toate acestea, conform doctorului Burnett, afecțiunea nu durează doar o zi. Simptomele TAS pot include iritabilitate, stare de spirit scăzută persistentă și sentimente de inutilitate. Poate afecta până la 3% dintre oamenii din SUA, adică până la 10 milioane de americani.

În ciuda dezbaterii din jurul acestui concept, companiilor nu le-a trebuit mult pentru a îmbrățișa ideea de Blue Monday și a o folosi pentru a vinde diverse produse, perpetuând în cele din urmă utilizarea termenului Blue Monday.







Cum îi faci față

1. Concentrați-vă pe altă sărbătoare. Tot pe 16 ianuarie este Ziua Mondială a Religiei, Ziua Alimentelor Picante şi Condimentate și Ziua Statului Degeaba. prin urmare, te poți gândi la una dintre aceste sărbători, în loc să te concentrezi pe faptul că această zi este considerată a fi cea mai tristă din an.



2. Planifică-ți următoarea vacanță. Studiile au arătat în repetate rânduri că atunci când ai ceva de așteptat ai speranță. Planurile pentru viitor pot servi, de asemenea, drept puncte de discuție perfecte pentru îmbunătățirea relațiilor sociale, deoarece ca oameni, ne petrecem o mare parte din viața noastră mentală trăind în viitor. Momentul iernii pare momentul perfect pentru a vă planifica următoarea vacanță, așa că de ce să nu începeți planificarea în a treia zi de luni din ianuarie?

3. Sabotați tristețea. Motivați-vă să faceți din Blue Monday o zi fantastică! Găzduiește o petrecere "anti-Blue Monday" pentru prieteni și servește o băutură specială, cum ar fi Blue Hawaiian, Blue Lagoon sau Blue Monday. Caută să faci orice activitate care de obicei de face să te simți bine, ascultă muzică, citește, mergi la un film sau gătește ceva bun.

