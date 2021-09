Bloggerița Petito ar fi fost găsită moartă. Plecase într-o călătorie fabuloasă, alături de logodnicul ei. El s-a întors singur și a dispărut

Gabby Petito, o femeie din Florida, a dispărut în mod misterios în urmă cu câteva săptămâni. Ea fusese văzută ultima oară alături de iubitul ei, Brian Laundrie. După mai multe zile de căutări, polițiștii au anunțat că au găsit un cadavru despre care se crede că este al lui Gabby Petito. Nu se știe încă exact dacă este vorba despre aceeași persoană, iar o autopsie este programată pentru ziua de marți.

Gabby Petito vizita Parcul Național Grand Teton din Wyoming alături de logodnicul ei atunci când a dispărut. Aceștia au pornit în iulie într-o excursie prin SUA la bordul mașinii ei. Cei doi au postat pe YouTube și pe rețelele de socializare filmări și imagini din excursia lor. Pe 1 septembrie, după o lună de călătorit, Brian Laundrie s-a întors în Florida la volanul mașinii, dar fără Gabby. 10 zile mai târziu, familia tinerei a dat-o dispărută. Odată întors, Brian Laundrie a refuzat să vorbească cu poliția sau cu părinții lui Gabby Petito, scrie BBC.

Police body cam video shows 22-year-old Gabrielle Petito talking about a fight with her fiancé Brian Laundrie on August 12, just weeks before she was reported missing. pic.twitter.com/qgBrhVYtHA

Mașina lui Brian Laundrie, un Ford Mustang, a fost găsită astăzi lângă o rezervație. Pe parbrizul mașinii era o notă a poliției prin care se cerea mutarea vehiculului din acea zonă. Descoperirea mașinii a venit doar la o zi după ce autoritățile au găsit un cadavru într-un parc din Wyoming care se potrivește cu descrierea femeii dispărute, scrie Daily Mail.

Astăzi FBI a intervenit și a efectuat o percheziție la casa familiei bărbatului, iar părinții lui Laundrie, Chris și Roberta Laundrie, au fost conduși afară din casă și duși într-o dubă a poliției. O oră mai târziu, aceștia au fost aduși înapoi în interiorul casei pentru a fi interogați.

Ciudat este faptul că deși polițiștii căutau mașina bărbatului sau orice alte indicii despre acesta, familia nu ar fi anunțat imediat că mașina a fost ridicată. Steven Berolino, un avocat al familiei, a declarat pentru ABC 7 că familia a lăsat inițial mașina acolo pentru ca Brian Laundrie să o conducă înapoi, dar s-au întors joi să o recupereze.

FBI a scris pe Twitter că „execută astăzi un mandat de percheziție autorizat de instanță la reședința Laundrie din North Port, relevant pentru ancheta în cazul Gabby Petito.”. "Nu se pot furniza alte detalii, deoarece aceasta este o anchetă activă și în curs", a adăugat FBI.







This is the mustang being towed away from Brian Laundrie’s house. FBI took it away. pic.twitter.com/0q0EyRwMkK