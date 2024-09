Benjamin Netanyahu, mesaj de mulțumire adresat românilor

"Dragii mei prieteni din România, drag prim-ministru, prietenul meu Marcel, Vexler, rabini, distinși invitați, membri ai parlamentului și toate demnitățile prezente, toți prietenii Israelului și ai poporului evreu care sunt aici, vă salut în timp ce aveți un moment pentru a celebra contribuțiile poporului evreu în România. Impactul lor a fost vast, nu doar în țara dumneavoastră, ci și aici, în Israel. Această legătură servește ca un pod uman între cei care admiră România, iubesc România, admiră Israelul și iubesc Israelul.

Am propriul meu doctor personal, Dr. Bovich, care întruchipează acest pod pentru mine în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare an. Am învățat să iubesc țara dumneavoastră și apreciez afecțiunea pe care o aveți pentru noi. Recunosc eforturile dumneavoastră continue de a combate antisemitismul și cum România a fost extrem de primitoare față de comunitatea evreiască. România este foarte deschisă față de această prietenie în creștere între cele două națiuni.

Vreau să îmi exprim recunoștința pentru eforturile dumneavoastră în întărirea legăturilor între poporul evreu și România, precum și între țările noastre. Fie ca această legătură să continue să crească tot mai puternică. Mi-ar fi plăcut să fiu cu voi astăzi; din păcate, sunt prins cu alte chestiuni. Cu toate acestea, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul și prietenia dumneavoastră în aceste momente dificile. Vă mulțumesc, România, și vă mulțumesc, prieteni", a spus Premierul israelian Benjamin Netanyahu.

VEZI MESAJUL LUI BENJAMIN NETANYAHU AICI:

