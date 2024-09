Bărbatul care și-a recuperat casa de la Iohannis, primele comentarii. Bogdan Chirieac: Sfârșitul erei Iohannis. Sistemul îi arată acum că Împăratul este gol

Klaus Iohannis a luptat ani de zile în instanță cu chiriașii care au cumpărat de la stat imobilul din Sibiu, luat apoi de președinte în urma retrocedării făcute - se pare- cu acte false. Vârstnicii care locuiau acolo au cumpărat casa în 1997, dar dreptul lor a fost anulat doi ani mai târziu după o cerere făcută de prietenii șefului statului. Mai exact, este vorba de soții Baștea, pretinșii moștenitori ai imobilului.

Casa, aflată în centrul Sibiului, este locul în care Klaus Iohannis a avut drept chiriaș o bancă ce a plătit sume exorbitante pentru a-și desfășura activitatea acolo. Spațiul este situat pe zona pietonală a Sibiului, chiar lângă Piața Sfatului. Mai există un imobil, aflat și el în litigiu în altă zonă a orașului, care este legat de această casă. Ambele au avut același proprietar. Totuși, conform ultimelor informații, posibila recuperare a banilor de la Klaus Iohannis a fost amânată. ANAF Sibiu a cerut în instanță anularea certificatului de moștenitor a soției prezumtivului moștenitor, cel de la care a cumpărat președintelui imobilul. Astfel, autoritățile nu pot să înceapă recuperarea banilor.

Adrian Antonescu, fiul chiriașei Elisabeta Antonescu, cea care a cumpărat casa, a avut o intervenție la Antena 3 CNN pe acest subiect. Și analistul politic Bogdan Chirieac a fost prezent, făcând o analiză pe subiect.

"Președintele nu a luat niciodată legătura cu mine. Nici măcar nu l-am văzut față în față"

"Într-un final s-a ajuns la aceste decizii definitive prin care s-a statuat faptul că cei care au revendicat aceste imobile și care ne-au pus pe noi în situația de a pierde contractele de vânzare-cumpărare, au mințit. După mulți ani de procese am reușit să dovedim faptul că noi nu am fost de rea-credință, și că cei care au fost de rea-credință erau ceilalți. Am avut dreptate, într-un final, prin demersurile pe care le-am făcut. Am pierdut actele de vânzare-cumpărare în 1999, după ce mama mea a întocmit actele necesare în baza legii 112. Ea a cumpărat apartamentul în care locuiam cu chirie în anii ‘60. În 1999 ne-am trezit că suntem chemați în instanță pentru anularea contractelor de vânzare-cumpărare. Nu am simțit presiune să cedăm la demersuri. Adică, eu am crezut în permanență că Justiția va face dreptate. Președintele nu a luat niciodată legătura cu mine. Nici măcar nu l-am văzut față în față. Toți anii de procese ne-au adus o situație destul de neplăcută, având în vedere că în permanență stăteam cu sabia lui Damocles deasupra capului. Nu știam niciodată când va veni momentul final de a rămâne sau a nu rămâne cu locuință. Eu nu am un mesaj direct pentru președintele Iohannis, tot ce îmi doresc e ca așa ceva să nu se mai întâmple. Nu doar în privința speței noastre, ci ar fi bine ca așa ceva să nu se mai întâmple în general", a spus Adrian Antonescu.

"S-a întâmplat și cu Traian Băsescu în august 2014 când i-au arestat fratele..."

"Eu am separat această situație în două planuri. În plan politic este oficial sfârșitul erei Klaus Iohannis. Sistemul îi arată acum că Împăratul este gol. Mă rog, s-a întâmplat și cu Traian Băsescu în august 2014 când i-au arestat fratele, ca să-i arate cine e șeful. Nu Băsescu era șef, ci Sistemul era șef. Ulterior s-a și dovedit asta, pentru că în primii ani de mandat ai lui Klaus Iohannis a fost războiul româno-român, în care Sistemul a fost șeful. Mă refer aici la perioada 2014-2016. Pe de altă parte, toate încrengăturile acestea descrise reprezintă un caz care ar trebui studiat în Facultățile de Drept. Trebui studiat felul în care nu funcționează Justiția din România. Înțeleg că în total procesele au durat 27 de ani. Acest lucru este incompatibil cu statul de drept, cu Justiția, cu drepturile omului, cu ce vreți dumneavoastră. Atenție, nu am vorbit aici de procese penale, ce de procese civile, administrative, cum se numesc ele. Deci, atât a putut Justiția din România, ca să fie foarte clar. În privința chichiței găsite de ANAF, că ANAF să jenează să-l execute pe Klaus Iohannis, asta arată că pe plan local, cel puțin, ANAF-ul îl protejează încă pe Klaus Iohannis. Ceea ce nu ne miră. În Sibiu, în continuare, este singurul loc din România unde încă mai are o popularitate mai ridicată. Dacă are 10% la nivel național, probabil că în Sibiu are 40-50%. Mă întreb dacă la nivelul conducerii centrale a ANAF, nu cumva este cineva de la PNL șef? Atunci acest lucru ar justifica și chichița găsită de ANAF Sibiu pentru a nu-l executa. Nici nu cred că va fi o execuție a lui Klaus Iohannis. Va mai dura, dar este important că Sistemul a dat semnalul", a explicat Bogdan Chirieac.

