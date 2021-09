Bărbat de 53 de ani din Buzău, ucis de propriul fiu

Un bărbat de 24 de ani din satul Băltăreți, comuna buzoiană Ulmeni, și-a ucis propriul tată cu mai multe lovituri de cuțit. Totul a avut loc duminică dimineața, apelul la numărul unic de urgență 112 fiind făcut de un vecin. Fiul a fost arestat preventiv, scrie Știri de Buzău.

Trupul lui Gheorghe Măntulescu a fost găsit într-o baltă de sânge de oamenii legii care au intervenit la fața locului. Acesta a fost înjunghiat de fiul său de mai multe ori. Cei doi s-ar fi cinstit împreună, pentru ca mai apoi fiul să pună mână pe cuțit, în jurul orei 3 dimineața, înjunghiindu-și părintele.

Tânărul a fost arestat preventiv și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Mobilul crimei

Se pare că tânărul, Mădălin pe numele său, și-a pierdut cumpătul atunci când tatăl său i-a bătut prietena. Bărbatul de 53 de ani era cunoscut ca fiind violent. Vecina a fost trezită de fratele cel mic al ucigașului.

”Noaptea, băiatul s-a certat cu prietena. Apoi, taică-su a intrat peste ei, a început să se certe și să îi bată prietena. În timpul ăsta, am înțeles că băiatul, Mădălin, a ieșit afară, a luat un cuțit, s-a întors înapoi și l-a înjunghiat”, este filmul pe scurt al întâmplării, relatat de doamna Angela, o localnică care a ajuns prima în odaia în care Gheorghe, vecinul său, zăcea într-o baltă de sânge, informează Știri de Buzău.

”Era viu când am ajuns eu iar după vreo zece minute a murit. Între timp au venit și cei de la Salvare; eu am ieșit afară și am auzit din curte când Mădălin i-a spus băiatului meu că e mort”, a mai spus vecina.

Ce spun vecinii

”Gheorghe Mântulescu a fost un terorist cu familia sa. S-a purtat rău cu copiii, cu soția lui legitimă, care l-a părăsit. La fel se purta cu mama lui, bătrâna care locuia în casa de aici, din Clondiru, pe care mereu o bătea. Și cu prietena lui Mădălin, Cristina, se purta urât, o bătea”, declară unul dintre vecinii familiei Mântulescu.

”Mi-a povestit fratele meu a doua zi ce a fost acolo. S-au luat la ceartă când era fratele meu la ei, de la ceva legat de casă, cum au pus ei bani, dar prima oară i-a despărțit fratele meu. Apoi s-au mai certat o dată, din câte am înțeles eu. Mădălin s-a certat mai întâi cu iubita lui, după care și tatăl, beat, s-a dus și a lovit-o pe iubita lui. Mădălin s-a enervat și a recurs la crimă”, povestește Mihai, fratele prietenului lui Mădălin.