Bani pentru teste COVID-19, dar nu şi pentru pensii. Elena Cristian: Undeva se cam rupe. Suntem nişte tigri... pricăjiţi

Elena Cristian s-a aflat joi seara în direct la România TV, unde a vorbit despre Certificatul verde, document care ar putea deveni obligatoriu în România odată cu instalarea noului Guvern, dar și despre testarea în masă a populaţiei cu fonduri de la Guvern. Cu toate acestea, redactorul șef DC Business a susținut că este o neconcordanță faptul că statul ar putea suporta testarea, dar nu și majorarea pensiilor din banii de la buget.

”Sunt convinsă că da, am discutat cu mai mulți parlamentari din ambele tabere, ca să spun așa, și vor susține acest Certificat verde. Întrebarea este în ce formă va ajunge? În forma pe care o dorește PSD-ul, cu acceptarea testării? Pentru că este un aspect extrem de important. Sigur că în localitățile mici oamenii nu au unde să se testeze, va trebui creată o logistică de proporții, iar noi nu prea suntem capabili să facem asta, și cu suportarea testării de către stat. Nu am văzut însă nicăieri în lege un impact bugetar al acestei chestiuni. Înțeleg că statul ar putea să suporte testarea, dar nu și majorarea pensiilor. Undeva se cam rupe”, a declarat Elena Cristian.

Scenarii pentru majorarea pensiilor!?

”În aceste zile se vehiculează foarte multe scenarii. Acum trei zile, doamna Raluca Turcan a vorbit de simulări pe procente, între 6 și 12%. Apoi, nu au cum să găsească până mâine o sursă de finanțare pentru că nu avem un proiect de buget, nu avem o previziune pentru anul următor, nu știm pe ce se lucrează, nu știm care sunt cheltuielile exacte, inclusiv pe partea de subvenție, și nu s-a făcut nici rectificare bugetară, ultima din acest an. Din păcate, eu am tras un semnal de alarmă și spuneam că la un moment dat, când vom trece de un prag critic de împrumuturi, când instabilitatea politică se va menține, când pandemia va rămâne la cote ridicate, iar criza economică se vede deja, vom avea și probleme de a atrage surse de finanțare. (...) Vom avea o creștere economică record. Politicienii se laudă că suntem tigrii Europei, că avem 8% deja, că ajungem la 10%. Suntem nişte tigri pricăjiţi. Cu 10% ar trebui să facem un buget sustenabil și să putem acoperi măcar rata inflației pentru pensionari”, a mai declarat Elena Cristian.

Peste 70 de mii de angajaţi din sănătate ar putea rămâne fără salarii chiar înainte de Crăciun

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, că nu sunt bani în bugetul instituţiei pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajaţi, dar că se lucrează la soluţii, cea mai la îndemână fiind o rectificare bugetară.



"Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primească salariul (...) pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie", a spus Cseke Attila, la Digi 24.

