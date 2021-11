Peste 70 de mii de angajaţi din sănătate ar putea rămâne fără salarii chiar înainte de Crăciun. Cseke Attila: Nu sunt bani în buget

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, că nu sunt bani în bugetul instituţiei pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajaţi, dar că se lucrează la soluţii, cea mai la îndemână fiind o rectificare bugetară.



"Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primească salariul (...) pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie", a spus Cseke Attila, la Digi 24.

Cseke Attila, despre soluții



El a arătat că în rândul acestor angajaţi sunt şi cei de la Unităţile de Primiri Urgenţe, DSP-uri, serviciile de Ambulanţă, rezidenţii care sunt în sistem, unii fiind angrenaţi în lupta cu pandemia de COVID-19.



Cseke Attila a menţionat că la Ministerul de Finanţe se lucrează la soluţii pentru plata acestor salarii. "Se lucrează la acest lucru, pot să confirm, cei din Ministerul de Finanţe ne-au confirmat acest lucru, dacă există o altă soluţie juridică decât o rectificare prin care aceste sume să ajungă în bugetul Ministerului Sănătăţii pe proceduri legale (...) se lucrează la mai multe ipoteze, cea mai uşoară soluţie la îndemână e după momentul formării Guvernului printr-o rectificare bugetară", a mai adăugat Cseke Attila.

Cîţu: Pensiile şi salariile se vor plăti la timp în decembrie

Premierul interimar, liderul PNL Florin Cîţu, a declarat miercuri că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp în luna decembrie. Întrebat dacă este cazul ca în decembrie românii să îşi facă griji cu privire la plata pensiilor şi a salariilor, el a răspuns:

'Nu este cazul. Nu o să fie ca până în 2018 când s-au plătit pensiile în primele zile din ianuarie. Nu. Se vor plăti la timp'. Cu privire la o posibilă majorare a pensiilor cu peste 8%, Florin Cîţu a arătat că trebuie văzut dacă acest lucru este posibil.

'Nu este vorba despre ce trec eu sau ce vrea PNL, este vorba despre ce este sustenabil în România, pentru că noi am preluat guvernarea în 2019 cu foarte multe dezechilibre. Le-am corectat şi am arătat că poţi să guvernezi o economie şi să ai rezultate bune şi făcând lucrurile transparent, predictibil. Acum, revenind la acel sistem de a creşte din pix sau de a lua decizii din pix fără să le legăm la sustenabilitatea sistemului de pensii, salarii şi aşa mai departe...', a spus Florin Cîțu. Vezi mai mult AICI.